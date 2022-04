Plusvalenze nel calcio, tutti assolti: cade il teorema della procura federale

È finito tutto in una bolla di sapone. I dirigenti e le società di calcio coinvolte nello scandalo plusvalenze sono stati tutti prosciolti dal Tribunale federale nazionale. Le motivazioni saranno pubblicate più avanti. La procura federale aveva richiesto queste pene: un anno di inibizione per il presidente della Juventus Andrea Agnelli, un anno e 800 mila euro di multa al club, 11 mesi e 5 giorni per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e 392 mila euro di ammenda alla società. Per l’ex diesse bianconero Fabio Paratici, invece, erano stati chiesti 16 mesi e dieci giorni di inibizione. Complessivamente erano undici le società coinvolte, di cui cinque di Serie A (Genoa, Sampdoria ed Empoli, oltre le già citate Juventus e Napoli), due di Serie B (Pisa e Parma), Pro Vercelli e Pescara (Serie C) e le non più affiliate Chievo e Novara, oltre a 59 dirigenti.

I club si erano difesi puntando sull'arbitrarietà dei parametri considerati dalla Procura federale per stabilire il valore effettivo dei calciatori, stima necessaria a quantificare le plusvalenze fittizie. Ma i giudici hanno deciso che il modello per valutare i giocatori definito dalla Procura Figc non era sufficiente a provare l'illecito. Se non viene dimostrata l'esistenza di un accordo che provi la falsificazione di un valore non si può procedere.