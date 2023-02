Premier batte A 922 milioni a 31. Quanto siamo piccoli e poveri

Novecentoventidue a trentuno. O meglio: 922 milioni a 31, visto che in cifre fa più effetto.

È il risultato con cui la serie A esce dal confronto con la Premier league nel calciomercato che si è chiuso l'altra sera. Ovvero la reale distanza che c'è oggi tra il nostro povero calcio e quello d'Oltremanica, espressa in volume di spesa per le trattative di riparazione. Una distanza imbarazzante dovuta a tanti fattori ma che ormai segna sempre più il passo verso lo strapotere di una lega che sta sovrastando l'Europa. A tal punto che la Premier è ormai destinata a ricoprire nel calcio il ruolo che è della Nba, della Nfl o della Mlb negli sport americani, dove tutto il meglio del pianeta finisce per andare a giocare là. Sono bravi, hanno i soldi o sono solo economicamente dopati per dirla col presidente della lega spagnola Tebas? Di certo in questo momento sono di un altro pianeta, soprattutto rispetto alle nostre squadre che in gennaio hanno raccattato veramente le briciole, tanto da porci all'11° posto per volume di movimenti, dietro anche a Olanda, Portogallo e seconda serie inglese.

D'altra parte le nostre big sono alle prese con guai legali o con proprietà che non possono o non vogliono spendere. Alla casella acquisti di Inter e Juve trovi uno spazio bianco, in quella del Milan, che pure di questi tempi ne avrebbe grande bisogno, trovi solo un tale Vazquez, portiere del paraguayano Guaranì, che evidentemente non vale nemmeno un Tatarusanu. Sarà anche per il financial fairplay o per i bilanci da riassestare, ma sta di fatto che di questo passo il gap aumenterà sempre più. E sembra che ai tanti patron stranieri del calcio italiano interessino più gli stadi da costruire delle squadre da farci giocare.