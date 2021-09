La Premier pensa agli Usa. Commisso al suo cash

Le buone telecronache esistono: ce l'ha ricordato questa estate Franco Bragagna, maestro nel racconto dell'atletica leggera e degli ori alle Olimpiadi. Anche Fabrizio Monari di Eurosport è un bravo specialista sul volley: ampio vocabolario e ritmo al passo coi tempi. Emozionante il «Pippo Gannaaaaaa» urlato da Cristiano Piccinelli su Radio 1 al Mondiale di ciclismo vinto dall'italiano, in Belgio davanti a un belga. Galeazzesco.

***

I protagonisti dello sport fanno spesso il gesto de los huevos per dire di avere gli attributi in campo. Belinelli, Simeone, CR7 e Insigne, che col Venezia è tornato sul dischetto dopo un rigore fallito. Mai nessuno però aveva dato scandalo come lo spallino Esposito che, dopo il gol alla Reggina non ha solo esultato con le uova ma, correndo verso i suoi tifosi le ha agguantate in modo volgare e prolungato. Altro che sode, strapazzate.

***

I manager della Premier piazzano Tottenham-Chelsea (Kane contro Lukaku!) in perfetto timing per il mercato USA, il calendario tv della Lega di A non seduce nuovi appassionati esteri o gratifica gli italiani. Il sabato sera con Salernitana-Atalanta è uno strazio e la domenica, prima di Juve-Milan, è un'agonia. Con la beffa di Roma e Lazio che si sovrappongono alle 18.

***

«I debiti si fanno in America e qui si portano i cash, se capisci il concetto del cash!». Rocco Commisso a 90º minuto.

***

Josè Mourinho su Sky traccia la via per le nuove generazioni romaniste. «I giovani devono imparare la mia filosofia: per me il divertimento è vincere, non essere stronzi».

***

Dal Mugello su Sky Sport 24 Valentino Rossi parla da futuro papà: «Mi trovo bene dopo questi quattro mesi di gravidanza». Guido Meda: «Non hai le nausee?». Vale: «Non le ho».