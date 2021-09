Fa gol con una bottiglia in mano: la prodezza di Destro

Finta, avversario lasciato sul posto e pallonetto a beffare il portiere in uscita. Mattia Destro trova la via della rete con una splendida giocata: ma oltre al gol, un particolare non è sfuggito alle telecamere: il centravanti del Genoa aveva in mano una bottiglietta d'acqua.

È stato uno dei protagonisti dell'anticipo di sabato sera tra Genoa-Hellas Verona, finito con un pirotecnico 3-3. L'attaccante del Grifone ha realizzato una bellissima doppietta che ha ribaltato il match consentendo il momentaneo sorpasso ai liguri, che erano stati sotto per più di un'ora con il doppio svantaggio. Nel finale è arrivata la doccia fredda da parte degli scaligeri con il gol di Kalinic, che fissa il punteggio in parità a pochi minuti dal fischi finale.

Il numero 23 genoano ha battuto prima il portiere avversario con un bel colpo di testa da centro area al minuto 80 e poi qualche minuto dopo, grazie ad uno splendido assolo ha concluso con un tocco sotto morbidissimo davanti a Montipò. In apparenza sembrerebbe tutto normale, a parte il fatto che Destro ha segnato con una bottiglietta d'acqua in mano. Ebbene sì l'attaccante del Genoa si era avvicinato alla panchina per bere ma quando è ripartita l'azione aveva ancora la bottiglia in mano e non è riuscito a liberarsene prima che gli arrivasse il pallone. Al momento dell'esultanza l'attaccante ha lasciato la bottiglietta dietro ai tabelloni pubblicitari ma era già troppo tardi per passare inosservato: in molti si erano accorti di questa insolita situazione.

Nonostante le vibranti proteste dei calciatori veronesi e l'incredulità sulla panchina di Tudor per quanto accaduto, l'arbitro Doveri ha convalidato la rete senza troppo esitazioni. Di fatto il regolamento del calcio non fa riferimento a situazioni simili e non sono previste casistiche su episodi simili né soprattutto ci sono provvedimenti da prendere. Del resto se nelle settimane precedenti aveva destato stupore il calciatore del Borussia Dortmund, Jude Bellingham prendere al volo una lattina di birra lanciata dai suoi tifosi e farsi una bevuta durante l'esultanza, il caso di Destro resta un unicum, mai verificatosi prima.

Nel post-partita ai microfoni di Sky l'attaccante ha commentato così l'accaduto: "Il gol con la bottiglietta? Avevo i crampi, ero stanco, non sapevo dove buttarlo e l’ho tenuta. Se mi sono accordo di averla in mano? Sì, sì me ne sono accorto". Intanto le immagini stanno facendo il giro del mond, scatenando i commneti di tifosi e appassionati. Tra cui quello dell'ex Leicester, Danny Drinkwater, che sentitosi chiamato in causa per il suo cognome, ha scherzato su Instagram con Destro, rivolegendogli una singolare richista: "Insegnami come si fa".

