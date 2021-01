Quanti segreti dietro la nuova Luna

A prescindere dal risultato della notte appena passata, Luna Rossa sembra essere uscita dalla cura seguita ai Round Robin del tutto rinnovata. Sia nelle questioni tecniche sia nella gestione dell'equipaggio che è parso più lucido, con una comunicazione migliore. Come ha detto Francesco Bruni «se cominci a gridare combini poco». Luna Rossa ha migliorato in tutti i settori e nel primo giorno delle semifinali si è dimostrata a suo agio anche con vento forte, molto forte. Tutti i team sanno bene che bisogna cercare il compromesso ideale tra velocità e sicurezza della navigazione.

Più o meno quello che succede è che si tende a ridurre la superficie bagnata, in questo caso la misura dei foil e del timone, a vantaggio della velocità massima raggiunta. Togliendo superficie però il volo e la direzionalità diventano più critiche. Fin dalla prima partenza delle semifinali American Magic, che monta un timone molto piccolo, ha mostrato difficoltà. Il timone vibrava in mano a Dean Barker in maniera vistosa e la barca si è impennata più volte. Luna Rossa, che ha fatto scelte più conservative, è sembrata correre su binari solidi anche se non ha raggiunto le stessa velocità massima. Il timone è uno dei due punti su cui la barca vola, quando le sue alette cavitano, ovvero perdono il flusso ottimale in acqua e non sostengono più il volo: la barca si impenna o casca di prua. Gli americani sono in buona compagnia: Emirates Team New Zealand, che ha montato wing molto piccole puntando a vento forte nella settimana dell'America's Cup, ha rischiato una capriola in allenamento che sarebbe stata la terza del team kiwi. Nei filmati il suo volo è instabile, ma voci dicono che avrebbe già superato i 55 nodi. Patriot, la barca americana, è arrivata a 53 contro Luna Rossa, ma alla fine della stessa regata aveva più di due minuti di distacco sul traguardo. Insomma la velocità massima vuol dire poco. Conta anche e soprattutto fare manovre perfette e non perdere mai il volo.