Raffaella Carrà a Wembley: "A far l'amore comincia tu" prima di Italia-Spagna

L'Italia di Roberto Mancini è pronta a sfidare la Spagna di Luis Enrique e lo farà con una carica in più ricordando la figura di una grandissima artista italiana, scomparsa ieri all'età di 78 anni: Raffaella Carrà. La federazione azzurra ha richiesto e ottenuto la possibilità di poter inserire nella playlist utilizzata durante le fasi di riscaldamento delle squadre anche una canzone della mitica Raffaella Carrà: "A far l'amore comincia tu". Nello storico Wembley, dunque, risuonerà una delle celebri canzoni di una grandissima artista italiana morta troppo presto per colpa di un male incurabile che l'aveva ormai attaccata da oltre un anno e mezzo.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha infatti spiegato: " La scomparsa di un'icona come Raffaella Carrà donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia". Tra l'altro l'ex showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice tv era un volto molto conosciuto anche in Spagna e per questa ragione il suo ricordo avrà una valenza, doppia se non tripla.

Sicuramente Raffaella nazionale darà una spinta ulteriore agli azzurri che vogliono staccare il pass per la finale di Euro 2020 e dare una grande soddisfazione ai tanti milioni di tifosi che si aspettano di rimettere in bacheca un titolo europeo che manca dal lontano 1968, quando a sollevarlo furono Giacinto Facchetti, Gianni Rivera&Co.

Grande tifosa

La Carrà è stata da sempre una grande innamorata dello sport, del calcio e da sempre grandissima tifosa della Juventus. Il vice capitano dell'Italia Leonardo Bonucci ha voluto omaggiarla postando una foto su Instagram insieme alla grandissima icona della televisione italiana: "Carisma, talento, ironia, follia, affabilità, dolcezza, inconfondibile sorriso..davvero non ci sono abbastanza parole per una donna che ha fatto innamorare della tv generazioni di italiani. Grazie Raffaella, ora riposa lassù"

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?