La Roma da trasferta vola con un rigorino

Una vittoria che regala spunti di riflessione. La Roma espugna Marassi nell'esordio casalingo di Stankovic da allenatore della Sampdoria e sale al quarto posto in classifica scavalcando Udinese e Lazio. La squadra di Mourinho si dimostra praticamente infallibile in trasferta (4 vittorie su 6 partite, ha perso solo a Udine) e torna a non incassare gol in campionato per la prima volta dal 30 agosto (8 reti incassate nelle precedenti 5 giornate) centrando il sesto successo di misura. Mourinho però ne approfitta per mandare l'ennesimo chiaro messaggio a Zaniolo, del quale non ha digerito l'espulsione nella gara di Europa League con il Betis Siviglia. L'ex Inter infatti, nonostante l'assenza di Dybala, ha giocato solo gli ultimi 20' col tecnico portoghese che ha preferito inizialmente il doppio centravanti (Belotti e Abraham). Anche quando si è temuto che Pellegrini, a metà primo tempo, dovesse uscire per infortunio, a scaldarsi è stato Bove. Zaniolo è stato mandato in campo solo all'68', al posto di Abraham, ha anche avuto due occasioni, che ha però fallito. Dubbio, in realtà, il rigore assegnato alla Roma a inizio partita: Di Bello viene richiamato al Var e interpreta tocco di mano quello di Ferrari che il pallone lo sfiora. Dagli undici metri va Pellegrini (nella foto) che realizza così il suo primo gol in campionato dopo aver fallito un penalty a Empoli (aveva invece segnato in Europa League contro l'Helsinki). La Sampdoria fatica a raccapezzarsi e resta sola all'ultimo posto in una serata movimentata Ma la serata è stata movimentata dalla presenza a sorpresa al Ferraris di Massimo Ferrero. L'ex presidente della Sampdoria, assente dal 6 dicembre del 2021 quando fu arrestato, è arrivato in incognito ma la notizia si è sparsa tra i tifosi tanto che durante l'intervallo una cinquantina di ultrà ha raggiunto la tribuna costringendo l'ex patron blucerchiato ad una fuga precipitosa scortato dagli uomini della sicurezza personale mentre la polizia era schierata in assetto antisommossa. L'arrivo di Ferrero peraltro ha sorpreso l'intero Cda della Sampdoria con il presidente Lanna che si è allontanato dal box dell'hospitality dove era presente il Viperetta sino a quando non è andato via.