Sarri e Spalletti già all'inseguimento di Mou

Sarri e Spalletti falliscono l'aggancio a Mourinho. Che in attesa di Atalanta-Torino di stasera, si gode un'altra notte da capolista solitario con la sua Roma. Solo un pari per la Lazio in casa Samp e per il Napoli al Maradona contro il Lecce. La squadra di Sarri va in vantaggio dopo 21 minuti con Immobile (secondo gol stagionale e 15° ai blucerchiati, sua vittima preferita, splendido l'assist di tacco volante di Milinkovic-Savic) ma poi si specchia un po' troppo nel palleggio e si accontenta troppo presto del vantaggio senza provare a chiudere la sfida. Puntuale arriva la beffa nel recupero: Manolo Gabbiadini, entrato a metà ripresa al posto di un Quagliarella che si arrende ai crampi, mette finalmente alle spalle l'infortunio al crociato che lo aveva tenuto fuori da febbraio con il primo gol dei blucerchiati in questo campionato e il suo dopo 237 giorni. La Samp dal tanto cuore ma poche idee, recrimina sull'episodio del primo tempo, con il pestone di Marusic in area sul piede di Quagliarella, apparso per la verità non così grave. Aureliano, anche dopo la Var-review, decide di non concedere il rigore suscitando le proteste vivaci dei sampdoriani e del pubblico.

Il Napoli si ferma in casa e rischia non poco contro il Lecce: i pugliesi falliscono un rigore con Colombo (penalty ripetuto perchè il giovane attaccante batte prima del fischio dell'arbitro e poi sventato da Meret), la squadra di Spalletti reagisce subito con Elmas che celebra la sua 100ª partita in serie A con il gol del vantaggio. Ma l'1-0 dura solo quattro minuti, il tempo che passa per la rivincita personale di Colombo: il suo primo gol fra i grandi è un potente tiro da fuori area che stavolta sorprende il portiere di casa. Il tecnico del Napoli, che aveva stravolto l'undici iniziale rispetto al pari di Firenze, gioca tutte le carte a sua disposizione ma paga la serata no di Osimhen, che ancora non riesce a ingranare. Napoli e Lazio sono già dietro di due punti rispetto a Mourinho.