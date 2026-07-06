Scandalo Fifa, squalifica tolta a Balogun su pressione di Trump

Per la serie hanno la faccia come, ecco che la Fifa annulla, anzi congela, la squalifica di Folarin Jerry Balogun, attaccante degli Stati Uniti d'America e offre, a lui e all'allenatore Pochettino, la possibilità di giocare l'ottavo di finale contro il Belgio. Balogun era stato espulso nella partita contro la Bosnia e avrebbe dunque saltato la gara contro la nazionale di Rudi Garcia ma Infantino e il suo clan hanno scovato l'articolo 27 del codice di disciplina che consente alla Commissione di revocare una squalifica come cautela, congelandola per un anno. Viva lo sport, anche Donald Trump è sceso in campo ed ha scritto sul suo social Truth: "Grazie alla Fifa per avere agito secondo giustizia ed avere posto rimedio ad una grave ingiustizia". Secondo The Athletic sarebbe stata la Casa Bianca a sollecitare l'intervento disciplinare, Fifa non commenta, non smentisce, Infantino e il suo socio hanno deciso chi gioca e chi no, dove, a che ora e a quale altitudine, inutile stupirsi, inutile infierire, nessuno è in grado oggi di mettere in crisi il potere assoluto della Fifa, la decisione di cancellare la squalifica di un calciatore della nazionale che organizza e ospita il torneo non è una proposta ma un atto indecente che tuttavia rientra nei poteri di chi non ha alcun interesse se non il proprio. Balogun dovrà comportarsi bene fino alla prossima estate, se commetterà altre violazioni allora la squalifica tornerà effettiva, una missione umana di recupero sociale. Viene sbandierato il precedente di Cristiano Ronaldo, gli fu ridotta la squalifica da 3 a 2 turni per consentirgli di giocare le qualificazioni. La federcalcio francese sta studiando la possibilità di chiedere l'annullamento dell'ammonizione di Olise per evitare successiva squalifica in semifinale.

La farsa è mondiale come la credibilità del torneo e degli arbitri, tutti a novanta gradi dopo il caso del somalo Artan bloccato alla frontiera. Infantino Gianni è il marchese del Grillo della Fifa: "Io so io e voi non siete un c...". Alla prossima vergogna.