Uno scudetto per due, il resto fa solo rumore

Non è stato semplice ma quando Lautaro Martinez torna a essere il killer di sempre allora anche una partita confusa si scioglie e l'Inter si libera di pensieri grigi, ribadisce con Dumfries-Thuram e non molla la presa dietro il Napoli, con quell'asterisco, il recupero con la Fiorentina, che potrebbe significare aggancio. L'Empoli non ha un campione del mondo in attacco, ha resistito, provato, segnato un gol bello con Esposito, prestito nerazzurro, infine, ha lasciato i punti. Lassù comandano in due, il resto è compagnia che fa rumore ma non sostanza vera che possa far prevedere colpi di scena finali. Sull'argomento, la Lazio, di nuovo veloce e aggressiva, a Verona si è ripresa il quarto posto, scavalcando la Juventus, il gruppo delle pretendenti ad un posto in Champions league è una giostra pazza, considerato che nel prossimo turno la stessa Juventus va al Maradona contro il superNapoli mentre la squadra di Baroni attende la Fiorentina sempre più sbandata, l'ultima vittoria dei viola risale all'8 dicembre sul Cagliari, i tifosi sono furenti, Commisso potrebbe intervenire. Dunque i giochi sono apertissimi alle spalle della capolista che cresce con il passare del tempo e ha in Conte il suo principe al punto che lo stesso salentino ha usato il megafono, come il nobile De Curtis Totò nel film Gli Onorevoli, per incitare con un Forza Napoli i tifosi radunati a Capodichino, tutti pronti a urlare Vota Antonio!. Domani si va di Champions, la Juventus a rischio in Belgio contro il Bruges che ha il miglior attacco della Pro league (51 gol), l'Atalanta contro lo Sturm Graz, il Bologna, ormai out, contro il Borussia di Dortmund.

Mai viste tante trattative di mercato invernale come in questa edizione, la ricerca ingorda di qualunque tipo di calciatore conferma il ruolo prevalente dei procuratori che suggeriscono, anzi impongono, i loro assistiti, spesso conosciuti al popolo dei tifosi ma che garantiscono commissioni sguaiate. Il Titanic della serie A prosegue la sua navigazione, chi dovrebbe controllare conti e affari è distratto o complice omertoso.