Benvenuti a Football Broadway

Mezzora di intervallo, nemmeno ai tempi di siamo in attesa di collegarci con la tredicesima tappa del Giro d'Italia, la Rai tivvù proponeva pecore al pascolo mentre aspettavamo notizie da Adriano De Zan. Stavolta l'intervallo non ha pecore ma cantanti, artisti dello spettacolo, Infantino Gianni ha deciso che i calciatori abbiamo bisogno non soltanto dell'hydration break ma anche di un rinforzo, la finale di New York prevede dunque non dieci, non quindici, nemmeno venti ma trenta minuti di pausa, occupata dalle esibizioni di Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boys, Coldplay, dal Superbowl al Supersoccer è un attimo. E i calciatori? Chissenefrega se dovranno restare nello spogliatoio a smaltire i bollori del primo tempo a progettare la ripresa, non bevendo the caldo ma spedendo insulti a chi nulla sa e vuole capire delle loro esigenze, dell'affanno fisico, dei problemi psicologici che un atleta costretto al riposo forzato, è costretto a subire. È la dura legge del nuovo calcio, è il business esasperato nel Paese e nella città che ne rappresentano la didascalia. "New York, New York, Voglio svegliarmi in una città che non dorme mai E Scopri che sono il re della collina-in cima alla vetta", così un passaggio di New York New York, cantata da Frank Sinatra. Non vi sembrano le parole di accompagnamento alla conclusione dell'avventura mondiale del capo della Fifa, re della collina della Grande Mela? La mezz'ora è tempo da antico bordello e non da gioco del football, l'intervallo di domenica sera entra nella storia di questo sport che viene quotidianamente violato nel suo spirito. Tutte le discipline, fatta eccezione per il baseball e il softball, prevedono una pausa al massimo di venti minuti ma non oltre.

Questa novità accontenta gli affaristi, novanta minuti, più i dodici canonici di recupero, più i trenta di intervallo, più i due tempi supplementari e il giro di rigori, siamo vicino alle tre ore, la finale mondiale, per la prima volta nella sua storia, incomincerà in una sera e si concluderà nella notte successiva. W la Fifa. O no?