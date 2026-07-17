Adani spacciatore di parole deliranti e la Rai sacrilega

Trovo singolare lo stupore, l'indignazione, la rabbia dei telespettatori per il commento, manifestamente fazioso, di Adani Daniele a Inghilterra-Argentina. Non capisco perché ci si debba infuriare ascoltando la presunzione delirante di un ex calciatore di fama mediocre, trasformato da Sky prima, servizio privato, a Rai dopo, servizio pubblico, nel nuovo docente di calcio, anzi di fùtbol, al punto da risultare addirittura come corsivista del Corriere della Sera, nelle pagine che accolsero le firme illustri di Giorgio Tosatti e di Mario Sconcerti. È la nuova comunicazione, è l'affabulazione che prevale sul rispetto degli ascoltatori, è l'arroganza di chi presume di parlare agli stolti, come lo stesso ex calciatore ribadisce sulla sua piattaforma streaming, consegnando avvisi di garanzia a chiunque pensi in modo diverso da lui e dai suoi sodali. Ciò che maggiormente disorienta è che Rai, la madre di tutte le emittenti, il sacro suolo di Carosio, Martellini, Ameri, Ciotti, Zavoli, Barendson e mille altri, abbia deciso di riservare il podio ad un eccellente imbonitore, uno spacciatore di parole, frasi, citazioni pronunciate con una esaltazione di tono farneticante, non dignitoso dell'emittente pubblica. Il suddetto Adani pensa di rivolgersi alla gente di Baires e Rosario, prega, incita, sostiene come se si trovasse ai microfoni di Cadena 3 o Radio Mitre, sognando di essere nato nelle Pampas e non nella pianura padana, si finisce per essere buffi, in fuori gioco.

È un peccato, perché il talento ci sarebbe pure, la conoscenza dell'articolo anche, però, quando si accende la telecamera, saltano proprio le marcature, l'eloquio si fa deliquio, la narrazione è ideologica, la cronaca un rito religioso derviscio. Uso apposta uno stile espressivo che lo gonfierebbe ancor di più. Tranquilli, domenica sera, New York, la noche del destino y la verdad. Come dicono gli spagnoli. E anche gli argentini. Olé(le).