Grazie a Dios è finito il romanzo del fútbol

Grazie a Dios è finito. Non il mondiale, le partite, i gol, le parate, l'attesa, gli arbitri. NO, è finito il festival sudamericano, una nenia, un birignao, Obdulio Varela e l'autunno del 53, il rigore più lungo del mondo, Orlando el Sucio, gli ultimi giorni di William Brett Cassidy, il pibe de oro, Centrofòbal, Corrotti e venduti, memorie del Mister Peregrino Fernandez, insomma il riassunto di Fùtbol, storie di calcio di Osvaldo Soriano, un giornalista e scrittore argentino che se ne è andato nell'età della seconda giovinezza, aveva cinquantaquattro anni quando il maligno se lo portò via, negandogli di assistere alla grande storia di Lionel Messi. Peccato, oggi avrebbe ascoltato e letto tonterias y barbaridades supreme.

È finita tutta quella roba lì di un popolo che llora contro i cattivi che stanno al potere, ha vinto chi doveva vincere, il calcio non è il fùtbol, il calcio è una cosa seria a volte acida, il romanzo costruito attorno serve alla vanagloria di noi cronisti e dei nuovi opinionisti televisivi, la polpa dice che sugli almanacchi vengono riportati i risultati, questo insegna la storia che non è soltanto statistica ma nemmeno quel fatuo orgoglio di narrare, ancora oggi, la fame e la povertà, le favelas e i barrios, basta vedere dove è andato a giocare il più grande di tutti, Messi appunto, non nei campi rosarini ma a Miami, perché d'accordo la poesia però c'è anche la realtà meno carica di romanticume; c'è gente che racconta una partita leggendo i bigliettini amorosi dei baci al cioccolato e nocciola, questo mondiale ha offerto il peggio del meglio sulle due emittenti che avevano acquistato i diritti, mi sono divertito con le dirette mondiali della tv svizzera, tra l'incomprensibile Ezequiel Schelotto e la bietola Varon Behrami, mi sembrava di essere ritornato a Giochi senza Frontiere. Bei tempi. Si torna in campo nel 2030. Come dicono da Codroipo e Cefalù, VAMOS!