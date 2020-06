La Serie A torna in campo 103 giorni dopo lo stop Torino-Parma finisce 1-1

Dopo 103 giorni di lunga ed estenuante attesa per i tanti milioni di tifosi italiani, la Serie A è tornata in campo con il recupero della 25esima giornata Torino-Parma. La partita è stata equilibrata e giocata a ritmi tutto sommato sostenuti dopo un lungo stop forzato per via della pandemia da coronavirus che ha travolto l'Italia e il mondo intero. In campo i granata hanno giocato leggermente meglio rispetto agli avversari e creato le maggiori chance per segnare con un rigore fallito da Belotti e parato da Sepe, a inizio ripresa, e con un gol mangiato da Edera a un quarto d'ora dalla fine.

I gol di N'Koulou e Kucka hanno dunque fissato il risultato finale sull'1-1 con il difensore camerunese che ha esultato inginocchiato per omaggiare la memoria di George Floyd ucciso negli Stati Uniti quasi un mese fa, lo scorso 25 maggio. Con questo pareggio il Parma aggancia in classsifica al settimo posto il Milan mentre il Torino aggancia nelle retrovie l'Udinese a quota 28 portandosi a più tre sulla zona calda. Alle 21:45 il match tra il sorprendente Verona di Ivan Juric e il Cagliari di Walter Zenga chiuderà questa giornata intensa ed emozionante per il ritorno della Serie A dopo 103 giorni di assenza forzata.

La cronaca della partita

Ritmi bassi, bassissimi nei primi 15 minuti di gioco con il Torino di Moreno Longo un po' più intraprendente rispetto al Parma. Al 15' i padroni di casa passano in vantaggio con la frustata di testa di N'Koulou che segna il suo primo gol stagionale e la prima rete di questo calcio 2.0 post-covid. Esultanza inginocchiato con tanto di pugno chuso, davanti a capitan Belotti, per il camerunese per ricordare George Floyd. N'Koulou fa e disfa: minuto 24', il camerunese appoggia male all'indietro di testa con Sirigu costretto a metterla in angolo.

Sugli sviluppi dell'azione Kurtic va al tiro trovando la parata a terra dell'ex numero uno di Palermo e Psg. Il Parma cresce e trova il pareggio al minuto 31' grazie a Kucka che piega le mani a Sirigu con un bel sinistro, su assist di Gervinho. Rincon chiede rigore al 33' ma per il direttore di gara Irrati l'intervento di Gagliolo è regolare. Il primo tempo finisce in crescendo con un occasione per il Toro al 39' che non produce niente.

Nella ripresa Zaza chiama al miracolo Sepe su assist di De Silvestri e sulla respinta Iacoponi stende Edera con Irrati che concedere i rigore: dal dischetto Sepe dice no a Belotti. Sirigu respinge il tiro di Cornelius al 50' e al 68' Longo sostituisce Berenguer che non la prende bene e getta la maglietta in direzione della panchina. Aina pennella un cross al bacio al 74' per Edera che tutto solo, a pochi metri dalla porta, spreca tutto di testa.

Il tabellino

Torino: Sirigu; De Silvestri, Izzo, N'koulou, Bremer; Edera (82' Lukic), Rincon, Meitè, Berenguer (68' Aina); Belotti, Zaza.

Parma: Sepe; Darmian (86' Darmian), Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka (85' Brugman), Scozzarella (70' Hernani), Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (73' Caprari)

Reti: 15' N'Koulou (T), 31' Kucka (P)

Sepe para un rigore a Belotti al 48'

La classifica di Serie A

Juventus 63, Lazio 62, Inter 54, Atalanta 48, Roma 45, Napoli 39, Parma e Milan 36, Verona 35, Bologna 34, Sassuolo e Cagliari 32, Fiorentina 30, Udinese e Torino 28, Sampdoria 26, Genoa e Lecce 25, Spal 18, Brescia 16.

