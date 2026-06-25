La Serie A va di fretta: calendario al buio senza conoscere le Coppe

La serie A è partita in larghissimo anticipo. Ha già pubblicato il calendario delle prime giornate del campionato di serie A senza conoscere l'incastro con le coppe europee la cui scaletta verrà resa pubblica il 28 agosto prossimo secondo tradizione consolidata. Gli uffici hanno voluto centrare due obiettivi in uno: 1) mettersi sulla scia della Premier che ha reso pubblico subito il calendario; 2) offrire a club e tifosi la possibilità di prenotare in anticipo spostamenti e viaggi (compreso l'abbinamento tv).

Nonostante il viaggio al buio, soltanto 5 partite sulle 50 programmate hanno ricevuto l'asterisco che vuol dire la possibilità di cambiare giorno e orario a seconda dell'intreccio con le gare delle diverse coppe. Juve e Milan, impegnate questa volta in Europa league e quindi spesso inserite nel giovedì sera, non giocheranno mai la gara successiva di campionato lunedì ma la domenica perché sono gli slot più richiesti e ambiti dalle due pay tv (Dazn e Sky). E l'orario dovrà tenere conto di eventuali ritorni da viaggi molto lunghi. Alla quinta giornata sia Juve che Milan giocheranno la domenica sera in due orari diversi. Di lunedì giocherà soltanto l'Inter (con l'Udinese alle 20.45) in occasione della quarta giornata perché il sabato e la domenica precedente il quartiere di San Siro è impegnato in un paio di concerti che si terranno nello stadio del galoppo (disposizione del Prefetto). La scelta è soprattutto televisiva poiché le sfide del lunedì sera, rispetto a quelle della domenica, perdono tra il 30 e il 35% di audience. Nel frattempo bisognerà anche inserire i 32esimi di coppa Italia: il solito ingorgo insomma. Al quale, consolazione, ci si potrà preparare per tempo.

ANTICIPI E POSTICIPI - Pubblicate le prime 5 giornate, ecco

i match clou della 1ª. Sabato 22 agosto alle 18,30 Inter-Monza e Udinese-Como. Genoa-Napoli alle 20,45, mentre la Juventus esordisce a Frosinone domenica alle 18,30. Torino-Milan alle 20,45. Lunedì Bologna-Lazio (18.30).