Serve un ritocco Viola alla nobiltà europea per fare ancora la storia

Firenze bolle nell'ansia per un'attesa quasi messianica: a 62 anni dall'unica vittoria europea, Coppa delle Coppe contro i Glasgow Rangers, stasera la Fiorentina può colmare questa lacuna. I viola sfideranno il West Ham nella finale della seconda edizione della Conference League: l'anno scorso a vincerla fu la Roma, il trofeo dunque potrebbe restare in Italia. Dal 1961 al 2023, un'era geologica nel calcio. Tra l'altro quella Coppa delle Coppe fu il primo trofeo continentale (riconosciuto dalla Uefa) conquistato da una italiana. All'Eden Arena ci saranno 5.800 tifosi viola e altri tremila almeno saranno a Praga a tifare fuori dallo stadio pur sprovvisti di biglietto. Stesso quantitativo per gli inglesi che però già da ieri hanno invaso Praga: si parla di 15-20mila sudditi di Re Carlo. Un bel problema da gestire per l'ordine pubblico della capitale ceca.

Stasera la Fiorentina raggiungerà la cifra tonda di 60 partite in stagione: nessuna italiana ha giocato cosi tanto. Un cammino che in Europa era cominciato ad agosto nei preliminari contro il Twente ed è stato sublimato dalla semifinale vinta al ritorno in casa del Basilea: in tutto 11 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio. Mentre gli inglesi, partiti anche loro dai preliminari, non hanno mai perso. Con 36 reti la Fiorentina è la formazione che ha segnato più gol in Conference e Cabral in due annate è il capocannoniere della competizione con 21 gol tra Basilea e Fiorentina. Nel West Ham vecchi volti del calcio italiano come Paquetà e Emerson Palmieri anche se Rice, nazionale inglese, valore 80 milioni, è la stella in procinto di passare al Bayern.

I viola arrivano col motore caldo. Italiano può scegliere: in attacco Jovic in vantaggio su Cabral, dietro Ranieri potrebbe spuntarla come compagno di linea di Milenkovic. «Sono molto felice di giocare una finale con questi ragazzi straordinari e questa società incredibile - ha detto il tecnico -. Queste sono partite che poi rimangono nella storia. Ci giochiamo tutte le nostre carte. Il cuore abbiamo dimostrato di averlo e va messo in campo».

La Fiorentina custodisce orgogliosamente un altro record: sono la prima formazione europea a partecipare alle finali delle 4 competizioni riconosciute dalla Uefa. Nel 1957 in Coppa dei Campioni (oggi Champions League), nel 1961 in Coppa delle Coppe, nel 1990 in Coppa Uefa (adesso Europa League) e infine in Conference League. Una notte di sogni e ricordi. I viola nel 1975, allenati da Carlo Mazzone, batterono nella doppia finale proprio il West Ham e si aggiudicarono la Coppa Italo-Inglese. Corsi e ricorsi...