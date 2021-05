"Si vergogni e chieda scusa". Juric è una furia in tv

Uno dei campi più caldi dell'ultima giornata di Serie A è sicuramente stato il Diego Armando Maradona con il Verona di Ivan Juric che ha condannato il Napoli di Gennaro Gattuso all'Europa League. L'1-1 ha estromesso gli azzurri dalla Champions League a vantaggio della Juventus e durante la partita si sono registrati picchi massimi di tensione sia in campo che tra i due allenatori con Gattuso che non le ha mandate di certo a dire al collega croato. "Che c... vuoi Ivan? Ma stai zitto un attimo va", l'attacco del tecnico calabrese al gol dell'1-0 dei partenopei siglato dall'ex Rrhamani. Peccato che poco dopo sarà Faraoni a siglare il definitivo 1-1: una vera mazzata per il club di Aurelio De Laurentiis.

Animi tesi

Il Verona ha disputato una grande partita e l'ha fatto nonostante non avesse più niente da chiedere al suo campionato. Il tecnico Juric, però, non ha preso affatto bene la prima domanda posta dal giornalista di Sky collegato dal Diego Armando Maradona. "Quello di oggi è stato un Verona diverso da quello visto nelle ultime settimane" , è bastata questa affermazione a far perdere le staffe al croato.

"Hai detto subito una grande ca..., bisogna portare rispetto" , l'attacco del tecnico del Verona che ha poi continuato: "Se non segui non puoi parlare così, porta rispetto per favore. Non si fa così, vai a vedere le prestazioni della squadra...con lei non parlo perché deve portare rispetto" . Il collega Ugolini di Sky prova a replicare senza risultato: "No, io seguo e se mi fa parlare e finire di porre la domanda...". Juric ribatte: "A me sembra una vera e propria mancanza di rispetto, altro che finire la domanda".

"Non mi sta bene che si attacchi la domanda dicendo che ci siamo impegnati di più contro il Napoli che nelle precedenti partite. Continua a mancare di rispetto, la mette in un modo non giusto. Si vergogni e mi chieda scusa, è inaccettabile. Solo in Italia si avanzano certi sospetti" , l'attacco finale di Juric che lascerà poi la postazione senza di fatto farsi intervistare con Fabio Caressa, i suoi ospiti e l'inviato Ugolini visibilmente imbarazzati per quanto avvenuto in zona mista.

Marchisio si schiera

A prendere le parti di Juric, sui social, ci ha pensato Claudio Marchisio che evidentemente ha visto come l'allenatore del Verona una dietrologia dentro alle parole del giornalista visto che il Napoli si stava giocando la Champions proprio contro la Juventus e un gol avrebbe estromesso i bianconeri dalla competizione regina per club:

E comunque complimenti a Juric.

Non si può iniziare l'intervista con certe parole.

E avere il coraggio di andare via e non continuare l'intervista è stata la decisione più giusta.

Come ha detto il mister:

" Solo in Italia" — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) May 23, 2021

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?