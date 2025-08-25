La Schiffer azionista meglio dei nostri fondi

È Toscano e col Diavolo vive un inferno, l'Ai di X vede Massimiliano Allegri in un girone dantesco (sopra).

***

La sfida di premier fra Tottenham e City è stata più divertente del pomeriggio calcistico del sabato di A, e quando Guardiola ha preso gol ancora una volta ripartendo dal portiere, Nicola Roggero su Sky ha coniato la locuzione "autodistruzione dal basso".

***

Dazn ancora criticata per i pochi contenuti proposti, in effetti dopo il 45' di Como-Lazio ci sono due collegamenti dal campo che intervallano un quarto d'ora di spot, e dovrebbe essere il contrario...

***

Ha fatto il giro dei social un video in cui Papa Leone dice "Forza Roma". Il dettaglio più discusso però arriva dalla persona che filma, visto che si è rivolto a Sua Santità dicendo: "Mi saluti mio fratello?".

***

Claudia Schiffer è azionista di minoranza del Brentford e va a vedersi le partite in Premier League, un po' più glamour dei nostri fondi.

***

Fabregas aveva detto che "non aver fatto mercato ha aiutato la Lazio". Chissà che ha pensato Sarri dopo la partita di ieri...

***

Tudor in conferenza dice che vuole "concretezza", ma la Juve ha come motto "vincere è l'unica cosa che conta". Forse per questo i giornalisti lo guardano storto e lui tentenna: "Non vi vedo convinti".

***

Sesto gol in A per il difensore ex Lecce Baschirotto: ora che è alla Cremonese in Salento lo rimpiangono cantando come Baglioni: "Baschirotto non andare via...".

***

Le previsioni le sbaglia solo chi le fa, ma con la sua "Scudetto al Milan? Sì può", Billy Costacurta si è già alzato in piedi sui pedali.

@dupply