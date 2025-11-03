E Izzo andò in gol su assist di Azzi...

Conte perde ancora punti in A prima di una sfida di Champions, l'AI di X mostra quanto pesi la coppa (sopra).

L'arrivo di Spalletti alla Juve è stato un film tra tute, tatuaggi del Napoli e prelievi del sangue fatti nel braccio senza azzurro partenopeo. Poi forse quelli di DAZN con la Spalletti CAM hanno un filo esagerato, il mister è stato ripreso pure mentre usciva dal bagno e si doveva ancora chiudere la cintura dei pantaloni.

I Los Angeles Dodgers hanno vinto le World series del Baseball americano e questo per Trump è un bel sollievo dal sapore patriottico. I californiani se la giocavano con una squadra canadese e i migliori giocatori delle finali sono stati un giapponese e, per Toronto, un dominicano.

In Spagna c'è un format tv dove degli opinionisti da una foto devono stabilire se il soggetto mostrato sia un ricercato dall'Interpol o un calciatore della Conference league. In Italia Amazon ha provato a fare riconoscere a Totti alcuni suoi ex compagni della Roma: il pupone ne ha riconosciuti 4 su 13.

Per il Monza a Palermo hanno fatto gol Izzo e Azzi. E Izzo su assist di Azzi.

Il fatto che Nico Paz del Como abbia giocato a Napoli ha scatenato i titolisti ma poi tutti hanno fatto il gioco di parole sulla canzone di Pino Daniele.

Sinner batte Auger-Aliassimme, che gli rende merito: "a 16 anni giocavamo a Fifa, ora sei decisamente migliorato".

Pioli il 16 luglio: "Allegri non ci ha messo tra le candidate per la Champions? L'ho scritta sulla lavagna ai miei giocatori". Che evidentemente ci hanno creduto...

@dupply