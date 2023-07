Telenovele: Juve-Giuntoli sì, Brozo non ancora d'Arabia

Al Grand'Hotel di Rimini per l'opening della sessione estiva di calciomercato c'era un fantasma ad aleggiare sui presenti: Cristiano Giuntoli. Nonostante la sua assenza last minute il suo nome era quello più ricorrente per tutti. Il dirigente ha dato forfait in quanto impiegato nella risoluzione del contratto con il Napoli. Un accordo arrivato all'ora di cena e che spalancherà al direttore sportivo toscano le porte della Juventus. Accordo quinquennale tra Giuntoli e la Vecchia Signora: una nuova era sta per iniziare in casa bianconera. Il primo acquisto griffato CG potrebbe essere Fabiano Parisi dell'Empoli: appuntamento a inizio settimana col club toscano per parlarne.

Telenovela finita dunque dalle parti della Continassa, giusto in tempo per vedere entrare nel vivo un'altra soap opera. Quella relativa al futuro di Marcelo Brozovic. Se prima il problema era relativo al sì del giocatore che stentava ad arrivare, adesso - dopo il rilancio di giovedì pomeriggio dell'Al Nassr - è l'Inter a non essere soddisfatta dei parametri dell'intesa. I sauditi hanno alzato le cifre del contratto di Brozo, abbassando al tempo stesso quelle per l'Inter (da 23 a 13 milioni più bonus, poi risaliti ieri sera a 18). Serve ancora qualcosa per chiudere l'affare.

Un rallentamento che complica i piani nerazzurri nella corsa a Davide Frattesi, anche se nella notte ci sono stati nuovi contatti tra Beppe Marotta e Giovanni Carnevali. Quest'ultimo però vuole di più dei 25 milioni più Mulattieri messi sul piatto dal dirigente interista. A proposito di complicanze: salta l'arrivo a Milano di Cesar Azpilicueta dal Chelsea. Il difensore ha preferito accettare la proposta dell'Atletico Madrid, tornando così in patria.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan si avvicina a un doppio colpo Made in USA: Cristian Pulisic (Chelsea) e Yusuf Musah (Valencia). Per il mediano pronto un quinquennale da 2 milioni a stagione, mentre gli spagnoli dovrebbero incassarne circa 20. Passi avanti anche per Reijnders (AZ), mentre in uscita ci sono Brescianini (andrà al Frosinone) e Maldini (verso Empoli). Non Colombo che si giocherà le proprie chance in ritiro. Attesa per oggi l'ufficialità di Tonali al Newcastle.

Infine Gagliardini, fresco di addio all'Inter, è pronto a ripartire dal Monza (contratto triennale).