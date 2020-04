Un tesoretto contro il virus È il cuore italiano dell'auto

Roberta Pasero

E poi all'improvviso ci siamo accorti che il tempo non ci bastava più. Che quello che cantava Louis Armstrong in We have all the time in the world, struggente colonna sonora di questi giorni sospesi, ci stava sfuggendo. Perché un virus invisibile quel tempo ce lo stava portando via, correndo più rapido delle hypercar futuribili, impossibile da fermare anche con i sistemi Adas più all'avanguardia.

Ci voleva anche l'altruismo del mondo automotive per fermare il Covid-19 almeno per un pit stop e sperare di ritrovare l'unico tempo che conta. Il tempo dell'amore secondo Armstrong: Nothing more. Nothing less. Only love. I marchi italiani e chi li rappresenta sono stati i primi a regalare speranza. Dieci milioni dalla famiglia Agnelli alla Protezione civile. Un milione dagli appassionati di Ferrari e dal Cavallino alla provincia di Modena per telemedicina e presidi anticontagio. Un milione da Brembo a Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Istituto Mario Negri e Fondazione per la ricerca ospedale di Bergamo: «Puntiamo sullo studio di una terapia farmacologica anti Covid-19, perché il nostro modo di fare impresa è proprio la ricerca», spiega il presidente Alberto Bombassei. E poi ci sono gli 850mila euro di Pirelli all'ospedale Sacco di Milano, risultato di 7.000 ore di lavoro regalate dai dipendenti: 220mila euro raddoppiati dall'azienda, in più le donazioni di Camfin e Fondazione Pirelli. E 100mila euro offerti dopo la rinuncia a realizzare il Calendario Pirelli 2021, un'icona lifestyle. «È il nostro modo di dire grazie a chi è in prima linea per l'emergenza», afferma il vicepresidente esecutivo e ad Marco Tronchetti Provera. «Per il calendario aspettiamo che torni il momento opportuno». Quello raccolto dalle Case automotive italiane ha il valore di un vero tesoretto. Però l'altruismo non ha certo il colore dei soldi. Vira verso le tinte forti dell'intraprendenza. Del rimettersi in gioco. Della parte migliore di noi.

E dunque, ecco Fca che cambia l'anima delle sue fabbriche per produrre un milione di mascherine al mese e valvole 3D per trasformare maschere da snorkeling in respiratori salvavita. «In questi tempi eccezionali abbiamo semplicemente valutato come sfruttare l'ingegno e le competenze di Fca per aiutare la comunità», puntualizza Mike Manley, ad del gruppo. «Per esempio, i nostri team di manufacturing engineering con i colleghi di Ferrari stanno assemblando le elettrovalvole per aiutare Siare, una delle poche aziende italiane che produce ventilatori polmonari, a raddoppiare la produzione».

Una generosità senza confini raccontata anche dall'ospedale da campo allestito nella sede di Fiat Clube, a Betim, Brasile, in pochissimi battiti.

Ed ecco gli operai del reparto selleria di Lamborghini cucire a Sant'Agata Bolognese, qui dove di solito vengono creati gli interni bespoke di Aventador e Huracán, 1.000 mascherine chirurgiche ogni giorno. E quelli del reparto compositi realizzare 200 visiere protettive in policarbonato con l'uso di stampanti 3D per il policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. «Le nostre vite sono state stravolte, ed è proprio in un momento di emergenza così che vogliamo esserci», spiega Stefano Domenicali, presidente e ad di Automobili Lamborghini. «Convinti che sostenendo chi è in prima linea vinceremo questa battaglia».

Ma è anche con la flotta di 300 veicoli Fiat e Jeep e le 5 ambulanze di biocontenimento messe a disposizione della Croce Rossa Italiana da Fca Bank e dalla controllata Leasys, e con 130 veicoli per i volontari Anpas, che si accelererà la corsa al nostro domani migliore. Però, in questo inno automotive d'amore universale contano anche i gesti simbolici. C'è Maserati che ogni sera accende con il tricolore la torre della storica sede a Modena. C'è il video Fca, Inno alle strade, con la voce di Riccardo Scamarcio, a scolpire le immagini delle nostre città solitarie. Strade vuote però affollate dei nostri sogni. E del tempo finalmente ritrovato. Proprio quello cantato da Armstrong. Il tempo per l'amore. Just for love. Only love. Abbiamo davvero bisogno di tanto altro?