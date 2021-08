"Di nulla...". La risposta di Chiellini a Tortu che fa "impazzire" gli inglesi

Filippo Tortu è stato autore di un'ottima batteria che ha permesso all'Italia di vincere la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 a Tokyo. Il velocista azzurro ha recuperato e beffato al fotofinish il collega inglese e sui social sono impazzati i meme di sfottò nei confronti degli inglesi. Si vede infatti Tortu sul traguardo con il fotomontaggio di Giorgio Chiellini che tira per la maglia l'avversario del velocista azzurro (in realtà Chiellini lo fece con Saka nella finale di Euro 2020)

Tortu, noto tifoso della Juventus, ha pubblicato su Instagram questo meme simpatico in cui Giorgio Chiellini blocca, in marcatura, l'ultimo staffettista della Gran Bretagna, superato effettivamente di un solo centesimo da Tortu sul traguardo con questa didascailia: "Fino alla fine, grazie Giorgio". Divertita la risposta del capitano della Juventus e della nazionale italiana: "Di nulla".

La grande soddisfazione

Filippo Tortu una volta tagliato il traguardo si è messo le mani tra i capelli, incredulo per la sua impresa. "Quando ho tagliato il traguardo, mi sono messo le mani nei capelli perchè avevo capito di aver tagliato da primo, ma non volevo crederci" . Il velocista milanese ha poi raccontato di aver pianto a dirotto in pista e di aver chiesto questo a Lorenzo Patta: "Ma devvero siamo oro? Quando ho visto nel tabellone la scritta Italia non ci ho capito più nulla. Mi sono reso conto del tempo solo dieci minuti dopo".

"Quel tuffo al traguardo significa per me che ogni centimetro conta e ha una storia dietro. Oggi questo crederci da sempre mi ha ripagato. Quando sono partito ho visto che il britannico era al mio fianco ho pensato a correre il più tranquillo possibile: sapevo che l'avrei potuto prendere e superare. Ero più lucido mentre correvo rispetto a quando ho tagliato il traguardo. Non potevo credere che fosse vero, ho subito chiesto se avessimo vinto. Ora non riuscirò a chiudere occhio: la cosa più bella sarà cantare l'inno sul podio, finirò tutte le lacrime" , il commento del 23enne milanese.

Lo sfottò

"Noi davanti agli inglesi? Non è il loro anno, It's coming Rome di nuovo", la conclusione dell'atleta azzurro riferendosi alla finale degli europei vinti a Londra dalla Nazionale italiana contro l'Inghilterra.

"Battute a parte, loro sono quelli che abbiamo sempre preso più da esempio . Ma questa volta sono stati loro a fare i complimenti a noi", l'omaggio di Tortu agli avversari.

