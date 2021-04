Il triangolo di fuoco della Juve. Chi arriva e dove andrà Cr7...

Il futuro di Cristiano Ronaldo non è poi così chiaro nonostante le parole della dirigenza della Juventus. A 43 giorni dalla fine del campionato il fuoriclasse di Funchal vuole concludere al meglio la sua stagione con la maglia bianconera ma non sa se continuerà a giocare all'ombra della Mole anche nel 2021-2022. Il suo ricco contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2022 ma secondo quanto riporta Sportmediaset il Psg si starebbe cautelando nell'eventualità che Kylian Mbappé decida di cedere alle lusinghe del Real Madrid. Se questa trattativa dovesse andare in porto la società transalpina si butterebbe a capofitto sul 36enne lusitano ex Manchester United e Sporting Lisbona.

La pedina di scambio

L'attacco della Juventus potrebbe subire un clamoroso restyling e con l'eventuale partenza di Cristiano Ronaldo gli unici due sicuri di restare sono i giovani Federico Chiesa e Dejan Kulusevski dato che anche Alvaro Morata e Paulo Dybala sono in bilico per motivi differenti. Il Psg ha però una carte importante per convincere la Juventus a lasciar partire Cristiano Ronaldo: Mauro Icardi, vecchia conoscenza dell'Inter e del calcio italiano.

L'ex capitano dei nerazzurri è in uscita dal Psg e la Juventus sarebbe la destinazione perfetta per il suo rilancio dopo l'addio turbolento all'Inter due stagioni or sono. Il 28enne di Rosario sarebbe il terminale offensivo ideale per la Vecchia Signora che se perderà CR7 dovrà aperò poi puntare su un fuoriclasse da affiancare proprio a Icardi dato che anche Dybala è dato in uscita così come Morata.

Sul taccuino di Fabio Paratici e di Pavel Nedved ci sono anche i nomi di Sergio Aguero e Moise Kean. Il calciomercato estivo però si prennuncia infuocato con diversi attaccanti che cambieranno squadra con la Juventus pronta ad approfittare di qualche grande occasione per rinforzare la rosa da mettere nelle mani di Andrea Pirlo o del suo possibile sostituto.

Secondo quanto riporta l'Equipe, però, Mauro Icardi piace anche a diversi club di Premier League mentre in Italia interessa anche alla Roma oltre che alla Juventus. I tifosi della Vecchia Signora si augurano però di non vedere partire Cristiano Ronaldo che anche in questa stagione è il giocatore più importante e prolifico nonostante i 36 anni suonati. Il triangolo Torino-Parigi-Madrid si preannuncia però infuocato con i tre club interessati che si preparano a tre clamorosi "scambi".

