Verstappen conquista la Sprint Race in Austria davanti alle due Ferrari

Max Verstappen vince la Sprint Race del Gran Premio d'Austria, bissando il successo di Imola ottenuto a fine aprile e nella gara di domani scatterà davanti a tutti. Alle sue spalle chiudono le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che confermano quindi le posizioni ottenute nelle qualifiche anche per la gara di domani.

Quarto George Russell con la Mercedes, quinto invece un fenomenale Sergio Perez con l'altra Red Bull, partito dalla tredicesima casella dopo la penalità inflitta ieri e capace di un'altra bella rimonta. Sesto Esteban Ocon con l’unica Alpine in gara (Fernando Alonso si è ritirato prima del via). Si conferma in top-10 la Haas con Kevin Magnussen al settimo posto e Mick Schumacher al nono: tra i due partirà ottava invece la Mercedes di Lewis Hamilton.

Una giornata trionfale davanti a un muro arancione di tifosi. Max Verstappen vince di prepotenza la gara sprint che apre il weekend di Zeltweg. Una vittoria mai in discussione, con il campione del mondo perfetto al via e bravo a chiudere con la sua Red Bull la porta a Leclerc, che partiva al suo fianco e ha provato a sorprenderlo.

Il monegasco è costretto anche a perdere per un attimo la posizione sul compagno di scuderia Sainz, subito riconquistata un paio di curve più tardi. Più indietro invece scatta molto bene Perez, che come un fulmine recupera cinque posizioni iniziando la sua rimonta che lo porterà fino alla quinta posizione. Nel frattempo continua la lotta tra le due Ferrari, con Sainz che tenta di attaccare Leclerc ma il monegasco si difende bene e tiene la seconda piazza.

Davanti Verstappen è imprendibile, tiene un gran ritmo e si va a prendere la vittoria senza particolari problemi. Con gli 8 punti della vittoria, l'olandese sale così a quota 189 punti, con Perez che resta 2° a quota 151 e Leclerc che sale a 145, -44 dal pilota della Red Bull.

Le reazioni

"È bellissimo vedere questo pubblico, è stata una sprint discreta, avevamo un buon passo ed è simile alla Ferrari" . Lo ha detto Verstappen, dopo la vittoria nella sprint del Gran Premio d'Austria. "All'inizio loro hanno lottato e sono riuscito a staccarli un pò, domani sarà una battaglia interessante. La gara è lunga e sarà complicata per le gomme. La macchina invece va bene, nel complesso anche questo weekend siamo molto competitivi".

"La prima parte di gara è stata un pò complicata, ho dovuto gestire e Verstappen era molto veloce. Poi ho battagliato con Carlos (Sainz, ndr) e ho provato a spingere un pochino di più. Credo che il nostro passo e quello di Red Bull siano molto vicini, domani speriamo di partire bene e mettere in difficoltà Max". Questo il commento di Leclerc dopo il secondo posto, il ferrarista scatterà alle spalle di Verstappen anche domani in gara.

