Follia Vieira: prende a calci un tifoso dell'Everton dopo l'invasione di campo

Patrick Vieira finisce nella bufera in Inghilterra a causa del movimentato post partita al Goodison Park, dove l'Everton ha sconfitto per 3-2 il Crystal Palace nel recupero della 33ª giornata di Premier League, conquistando la salvezza.

Al termine della partita centinaia di tifosi di casa hanno invaso il terreno di gioco e uno di questi ha provocato il tecnico del Crystal Palace. Insultato e aggredito verbalmente, Vieira (che ha giocato anche in Italia indossando le maglie di Milan, Juventus e Inter) alla fine ha reagito scalciando l'esagitato tifoso dell'Everton che è caduto a terra mentre Vieira è stato calmato e portato via da alcuni tesserati del proprio club.

La ricostruzione

Non era una partita come tutte le altre per i Toffees, che contro il Palace si giocavano la salvezza. I londinesi erano già salvi da tempo ma, sportivamente, hanno fatto la loro partita. Al termine del primo tempo si trovano avanti di due gol. Nella ripresa l'Everton accorcia con Keane e poi in una dozzina di minuti compie una rimonta epica con i gol di Richarlison e Calvert-Lewin. Dopo il 3-2 c'è una prima invasione, dopo un paio di minuti torna la calma e si riparte. Vieira, a qul punto, si infuria per l'invasione.

L'arbitro e gli stessi calciatori dell'Everton ricacciano i tifosi fuori dal prato verde ma quando la partita finisce c'è un'invasione totale di campo tale da fa scomparire il rettangolo verde. Uno degli invasori vede Vieira, e gli dice qualcosa, forse lo tocca anche sul capo. Il francese non ci vede più, si gira e gli rifila un calcione che stende il tifoso.

Nelle immagini si vede anche che Vieira placa la sua furia solo dopo essere stato trattenuto da altri tessserati del Palace. La scena catturata dalle telecamere e dagli smartphone di altre persone presenti in quel momento sul campo hanno ovviamente fatto il giro del web, scatenando la bufera. Da capire ora se per Vieira ci saranno sanzioni disciplinari.

Un tifoso dell’Everton istiga Vieira durante l’invasione e l’allenatore del Palace reagisce tirandogli un calcio. pic.twitter.com/PGpr3PoWe0 — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) May 20, 2022

Ma non è l'unico caso salito alla ribalta negli ultimi giorni. Un uomo di 31 anni è stato arrestato per aver aggredito con una testata il capitano dello Sheffield United Billy Sharp al termine della semifinale playoff di Championship sul campo del Nottingham Forest.

Scene simili viste al fischio finale della semifinale di playoff di League Two, Port Vale-Swindon Town con i giocatori ospiti aggrediti durante i festeggiamenti dei tifosi di casa. Invasioni di campo sempre più frequenti e preoccupanti al punto che la federazione sta pensando addirittura di proibirle.

