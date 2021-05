La profezia sul Milan: "Perché vincerà la Champions prima della Juve"

''Il Milan vincerà la Champions League prima di City, Juve e Psg...'' è la previsione del giornalista di Espn Ricardo Ortiz, rilanciata dopo la finalissima tutta inglese di ieri.

Il Chelsea ha trionfato nella finale di Champions League contro il City di Pep Guardiola. La classica partita perfetta per gli undici di Thomas Tuchel, che hanno imbrigliato il gioco degli avversari, ribaltando la maggioranza dei pronostici. Una sorpresa ma non del tutto considerati gli ultimi precedenti molto recenti tra le due squadre, con le due vittorie dei Blues in campionato e in Fa Cup. Un altro boccone amaro invece per il Manchester City, dato favorito alla vigilia e a caccia del triplete dopo i successi in Premier League e Coppa di Lega. Il City, alla prima finale della maggiore competizione europea della sua storia, rischia a questo punto di diventare una straordinaria incompiuta, considerando soprattutto il saldo di mercato negativo di 1.4 miliardi di euro da quando il tecnico catalano siede sulla panchina dei Citizens.

Intanto ieri, dopo la finalissima di Oporto, il noto cronista Ricardo Ortiz, volto di Espn, si è lanciato in una previsione riguardante il Milan. Come noto i rossoneri l'anno prossimo torneranno a giocare la Champions dopo sette anni di assenza e Ortiz ha lanciato una previsione benaugurante con un tweet: ''Il Milan vincerà la Champions League prima di City, Psg e Juve! Salva questo tweet...'' . Un pronostico di sicuro molto ottimistico, ma che va comunque contestualizzato. Infatti per quanto riguarda City e Paris Saint-Germain, i due club gestiti dagli sceicchi fino ad ora non hanno mai raggiunto il successo tanto agognato nonostante gli esborsi ragguardevoli. Tanti investimenti insomma e ancora nessuna vittoria. Un destino simile anche per la Juventus a secco dal 1996 con ben cinque finali perse negli anni successivi. In casa bianconera si sa è diventata una vera ossessione e per ora nemmeno l'ingaggio di Cristiano Ronaldo è valso la conquista della coppa.

Il feeling con la musichetta della Champions di sicuro non manca al Milan, capace di indimenticabili imprese in questa competizione con ben sette vittorie. Ci vorrà un po' di tempo e rinforzi sul mercato per colmare il gap con la concorrenza ma il peso della storia potrà rappresentare un fattore fondamentale nel processo di crescita della squadra di Pioli. Intanto sette anni dopo l'ultima volta, il cammino in Champions potrebbe essere subito in salita. Nel sorteggio della fase a gironi i rossoneri saranno inseriti nella quarta fascia e potrebbero subito incrociare un paio di top club. Detta così la previsione sul Milan può sembrare molto temeraria, ma i tifosi milanisti saranno di sicuro pronti a scommetterci.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?