Vlahovic-Cuadrado, nervi tesi durante il derby: ecco cos'è successo

Dusan Vlahovic è tornato e ora i tifosi della Juventus e Massimiliano Allegri in primis si augurano che non si eclissi, come è successo nelle ultime partite. Il serbo è stato lesto a sbucare alle spalle della difesa del Torino per siglare il gol che è valsa la vittoria nel derby ma non solo. L'ex attaccante della Fiorentina ha disputato un'ottima partita, a tutto campo, fatto di quantità e qualità. Prima del gol, infatti, il 22enne serbo si era procacciato diverse occasioni per segnare con la più ghiotta un colpo di testa indirizzato all'angolino basso parato miracolosamente da Milinkovic-Savic.

Carica e rabbia

Agli occhi delle telecamere, però, non è sfuggito un momento di nervosismo tra Vlahovic e Juan Cuadrado quando si era ancora inchiodati sullo 0-0. Nelle immagini si vede chiaramente l'ex Fiorentina inveire nei confronti del compagno di squadra colombiano, oggi autore di una prestazione sotto tono, reo di essere stato troppo lento nello scaricare il pallone. Un atteggiamento assolutamente comprensibile e dettato dal momento delicato che sta vivendo la Juventus, ma anche lo stesso serbo.

Allegri celebra Dusan