Un’opposizione anti-Occidente

Caro Vittorio, com’è possibile che la sinistra sia finita «a servizio» dell’umma islamista? È comprensibile che l’essere rimasta orfana di quel fallimento politico, sociale ed economico che è stato il comunismo le abbia fatto perdere un punto di riferimento esistenziale ma tant’è... la realtà dell’oggi non si sostanzia in questa sudditanza? Sudditanza contraddittoria considerata l’opinione per le religioni come oppio dei popoli dell’ideologia comunista. Ma d’altronde lo stesso comunismo non era stato forse partorito a fine Ottocento da personaggi come Karl Marx e Friedrich Engels per cambiare la società inglese finendo però per poi attecchire peggio altrove? Con i danni che sappiamo. Può darsi valga sempre la regola che «il nemico del mio nemico è mio amico», ma come spiegare questo essere così sprovveduti? Non può bastare l’odio verso quell’Occidente che alla sinistra ha pure dato casa e istruzione. O è il bisogno di odiare per credere di essere?

Mario Taliani

Caro Mario, la sinistra ha un problema antico: quando non sa più dove andare, cerca qualcuno che la porti da qualche parte. Un tempo aveva Mosca, il sol dell’avvenire, il proletariato e il libretto rosso. Poi il comunismo ha chiuso bottega, lasciando in eredità qualche disastro e parecchi nostalgici. E allora bisogna pur inventarsi una nuova rivoluzione, possibilmente senza lavorare troppo. Ecco che arriva l’islamismo politico, nuovo taxi ideologico. Poco importa che il conducente abbia idee sulla libertà individuale, sui diritti delle donne, sugli omosessuali e sulla democrazia piuttosto diverse da quelle sbandierate nei cortei occidentali. L’importante è che suoni contro l’Occidente, contro l’America, contro Israele e contro tutto ciò che la sinistra ha imparato a detestare. La contraddizione è gigantesca, ma non disturba nessuno. Quelli che per decenni hanno considerato la religione una superstizione da estirpare oggi sembrano pronti a difendere il fondamentalismo religioso, purché sia utile alla causa. Marx si rivolterebbe nella tomba. Il punto è che una parte della sinistra non cerca più un modello di società: cerca un nemico. E quando l’identità politica si costruisce solo sull’odio, si finisce per stringere alleanze persino con chi disprezza tutto ciò che si proclama di voler difendere. Non tutti i musulmani sono islamisti, e confondere una religione con il fanatismo sarebbe una sciocchezza. Ma distinguere richiede intelligenza, indignarsi in piazza costa pochissimo. L’Occidente paga il conto di chi lo odia pur vivendo comodamente delle libertà che garantisce. Una curiosa forma di gratitudine: sputare nel piatto e poi chiedere il bis. Altro che rivoluzione: questa è una crisi d’identità con tanto di bandiere al seguito.