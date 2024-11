L'oroscopo del 14 novembre 2024 di Branko

ARIETE Avrete successo se porterete nel vostro ambiente la comunicativa dell’Ariete, giovialità, ottimismo, senza mai perdere il tono battagliero che distingue il vostro pianeta guida Marte. Particolarmente importante risulta Luna in fase di plenilunio in Toro, che è il vostro campo del denaro e anche delle spese ma certamente oggi vi porta certe possibilità di guadagno. Giove interessa voi genitori, non vi potete lamentare - avete messo al mondo figli belli e intelligenti.

TORO Arriva nel segno la Luna che cambia fase e diventerà piena completamente domani sera, ma oggi stesso accompagnata dalla forza di Urano produce una forte ondata creativa e produttiva, non esclude naturalmente un aumento della passionalità e protegge le persone che sono ancora alla ricerca dell’amore. Le emozioni raggiungono la punta massima: amore, gelosia, passionalità, diverbi. Occupatevi di voi stessi ma senza ossessioni per tutto quanto vi riguarda.

GEMELLI Piccole scosse iniziano nell’ambiente privato ma possono estendersi al campo professionale, ribellatevi solo se credete di vivere condizioni ingiuste, però vi diciamo francamente che ci sembra improbabile considerando Giove nel vostro segno, in ogni caso la giustizia ci sarà anche in tribunale. Luna piena in Toro, non vi tocca direttamente, ma vi ricorda che esattamente tra un mese sarà nel vostro segno, cominciate a sfoltire le iniziative che non convincono nemmeno voi.

CANCRO La paura di essere respinti impedisce di vivere un giorno sereno in amore, dovete essere sicuri del vostro fascino visto che Luna piena vi regala notevole sex appeal. Questa fase darà parecchio da fare a qualche altro segno ma nasce in un punto felice del vostro oroscopo. Insieme a Urano nel Toro protegge viaggi, traslochi, soldi. Colpirete nel lavoro dove si prevedono progressi in maniera particolare per i giovani del Cancro, intorno ai 30 anni, guidati da Marte.

LEONE Siete emozionati. La strana agitazione che ci sembra di vedere nel campo del lavoro forse è dovuta all’attesa e alla preparazione di una nuova iniziativa. Che non dovete abbandonare, ma se questa nascente Luna piena in Toro vi disturba molto e magari incide anche sulla salute, rimandate. Organizzate un fine settimana il più possibile tranquillo, tanto ci penserà qualcun altro a movimentarlo… Marte in stato di grazia rende bellissimo l’incontro tra gli innamorati.

VERGINE Siete più forti di tanti altri, non fatevi condizionare dalla paura di tutto ciò che è nuovo. Questa è l’epoca della globalizzazione, oggi non è più come ieri, non può essere come lo sarà domani. Questa Luna piena che sta nascendo in Toro, segno che custodisce i vostri sogni segreti e anche un desiderio che qualcuno definisce “proibito”, vi dà una mano forte. Per vincere domani, attivatevi oggi, ma senza trascurare la salute. Sorprese sentimentali, incontri da vivere intensamente.

BILANCIA Risveglio della passione. Luna piena nasce in un segno che incide anche sulla vostra sessualità, bisogna però vedere se avrà lo stesso effetto sulla persona amata… Per voi che siete soli e disponibili, le occasioni di brevi avventure non si contano, Marte transita nel punto di amori fedeli e infedeli, di amori mai immaginati e mai vissuti, alle donne sole presenta uomini in divisa. Lavoro e finanze: studiate oggi stesso un nuovo progetto, domenica e lunedì Luna in Gemelli - sarà realizzato.

SCORPIONE È inevitabile, nella stagione del vostro compleanno deve esserci anche la luna piena, oggi e domani in Toro, segno dei vostri rapporti stretti e delle associazioni. Si tratta di un richiamo che può diventare una spinta formidabile per fare molto di più, soprattutto nel lavoro, affari. Certo, qualche scontro non può mancare nel matrimonio, ma il plenilunio favorisce nuovi innamoramenti, coinvolgenti al massimo, anche se non sempre duraturi. Sapete, le famose bolle di sapone…

SAGITTARIO In pieno vortice planetario. Anche volendo non potete sfuggire alle novità in arrivo nella vita personale e ancora di più, nell’ambiente professionale e affaristico. Insieme a Mercurio sempre presente nel vostro segno, oggi e domani il campo pratico è illuminato da una spettacolare Luna rossa in Toro che vi metterà in primo piano in ogni situazione. Avete in mano una bella carta, sappiatela giocare - anche nelle corse d’amore. Senza barare però, Giove vi guarda.

CAPRICORNO Guarda che Luna, ma guarda che Luna, Capricorno! Entra nel Toro, vostro settore dell’amore, è qui raggiungerà il massimo della luce e della sua forza amorosa e passionale. Luna piena strega anche Venere nel vostro segno e Plutone che, prima di lasciarvi, farà una grande, grande sorpresa alle persone sole e alle persone separate da tempo. Insomma, un nuovo amore è qui. Durerà un giorno, una stagione, una vita? Non fatevi simili domande, la vita è oggi.

ACQUARIO Amicizie, relazione sociali, incontri con persone che vivono lontano e che voi stessi potete raggiungere nel week-end approfittando dell’ottimo Mercurio. Importantissima Luna piena in Toro, per la famiglia e per la vita personale, per tutti i vostri rapporti affettivi. Qualche riflessione su come vi siete comportati quest’autunno con le persone care, non vi farebbe male, sostiene Urano. Giove premierà il vostro lavoro e la vostra creatività, spingerà la vostra vita in avanti. Dieta leggera.

PESCI Luna piena non è solo una maga per quanto riguarda la nascita all’improvviso di una storia d’amore, lei porta anche confusione nel rapporto esistente, specialmente nel matrimonio.

Però, questa che nasce oggi e domani in Toro, per voi, è decisamente messaggera di amore, di piccole fortune che si presentano in maniera del tutto inattesa e che messe insieme diventano una notevole fortuna. Anche per le finanze, nonostante Mercurio negativo. Venere è allegra, amore frizzante.