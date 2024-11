L'oroscopo del 17 novembre 2024 di Branko

ARIETE Bellissima domenica che conferma le sensazioni sbocciate in novembre - questo autunno può diventare il punto di svolta della vita professionale o sentimentale. Dovete convincervi di avere un eccezionale talento che vi può far riuscire nella vita, se lo volete veramente. Luna ancora in Gemelli, il vostro cuore diviso in due: famiglia o amicizie. È possibile essere presenti ovunque, dovete guardare in avanti e non accontentatevi mai di quello che passa il convento, come si dice.

TORO Al prossimo cambio di Luna sarete in una posizione professionale e finanziaria più positiva ancora, ma il successo dipende da come impostate le relazioni adesso. Urano è in opposizione diretta con il Sole, rende probabili improvvisi cambiamenti che costringono ad assumere maggiori responsabilità. Molte persone superficiali intorno a voi, siate più selettivi negli incontri e nelle amicizie, non lasciatevi abbagliare dai lustrini di Venere. Qualcosa brilla in amore.

GEMELLI Luna di novembre è arrivata nel segno per portarvi altre emozioni d’amore, mentre Mercurio aumenterà l’opposizione dal Sagittario dopo il 21 quando ci sarà anche il Sole in quel segno. Ricordatevi di questo aspetto quando trattate con gli altri, anche con il coniuge. A vostro favore un aspetto emblematico che oggi interessa tutti i segni, Sole e Urano in opposizione, richiamo delle novità nel lavoro e nelle iniziative.

CANCRO Un tocco di passionalità sarà assicurato da Marte anche nel mese del Sagittario, che inizia il 21, ma il principale argomento sarà certamente lavoro-salute-economia. Nella ricerca di nuove fonti di guadagno sarete aiutati da molte stelle, oggi dal rivoluzionario aspetto, per voi super positivo, tra il Sole nello Scorpione e Urano in Toro. La vostra originalità vi porta alle realizzazioni prometeiche.

LEONE Se avete lasciato qualcuno, oppure se siete stati abbandonati, sotto questo nuovo cielo che inizierà con Sole in Sagittario, il giorno 21, troverete impensate novità. La domenica è buona anche per sistemare i rapporti con i figli e altri parenti, invitiamo però alla cautela nella salute. Il vostro segno può essere messo in crisi da Sole-Urano che indica pericolo di subire delle scariche di alta tensione. Tirate fuori il genio che è in voi.

VERGINE Siete ostacolati e provocati dalla Luna in Gemelli, il pensiero e le decisioni non sono favorite, ma con Venere molto disponibile non è da escludere una risposta molto positiva. Lo scontro Luna-Sagittario potrà avere nei prossimi giorni effetti anche sulla vita in famiglia, ma instabili sono anche le persone con cui dovete lavorare. Sole-Urano, tutti gli incontri e le relazioni intime sono una buona occasione per eventi sorprendenti.

BILANCIA Benvenuti, raccomandati da Mercurio! Nel prossimo periodo del Sagittario sarete vincenti nel campo pratico, grande intensità di sentimenti e di emozioni nella vita familiare e in amore. Questo amore così fragile sotto Venere fredda in Capricorno, persino le nuvole che fuggono nel cielo ricordano a qualcuno un amore che se ne è andato… su con la vita dice Giove, il ricambio sarà molto più valido.

SCORPIONE Siete al centro dell’attenzione dello zodiaco, insieme al Toro, grazie all’opposizione che formano Urano e Sole. Sotto il profilo pratico il transito tocca e toccherà la situazione economica del paese quindi anche vostra. Si intravede la necessità di rivedere le posizioni vostre perché l’influenza uraniana entra nella vostra vita per mezzo di persone sconosciute. Curiosità intellettuale, voglia di lavorare e guadagnare, tutto richiede capacità pratiche.

SAGITTARIO Mancano quattro giorni all’arrivo del Sole ma già questa domenica registriamo incontri inattesi e ricchi di emozioni. Luna in opposizione provoca inquietudine spirituale, o magari vi mette difronte alle persone che si aspettano un vostro chiarimento, una decisione. Agitato il matrimonio e altri rapporti stretti, ma questi impedimenti non compromettono quello che sta per accadere nel lavoro, professione, affari: successo.

CAPRICORNO Non ci sono transiti di disturbo, tuttavia la Luna nel segno che incide sulla salute richiede cautela. Siete così entusiasti da non sentire la stanchezza, infatti la carriera funziona. Oggi avviene un aspetto che potrebbe danneggiare la concorrenza e coloro che vi remano contro, ma è per voi simbolo di riuscita anche sotto il profilo finanziario, si tratta di Urano e il Sole. Può nascere un amore che rivoluzionerà la vostra vita.

ACQUARIO Siete ancora troppo impulsivi, le iniziative anche nel campo domestico richiedono calma, e competenza. Qualcosa agita le collaborazioni, il vostro pianeta Urano annuncia cambiamenti negli aspetti intimi che coinvolgono anche i rapporti con i genitori e gli altri familiari. Se c’è un cambiamento che voi stessi volete provocare, questo è il cielo giusto. In particolare per i nativi dell’età 31-40, e verso gli 80.

PESCI Mercurio comincia a intromettersi tra voi e quella famosa somma di denaro che vi devono, che aspettate, che sognate… sollecitate.

Non dimenticate però i vostri pagamenti, la prossima settimana le questioni materiali saranno messe in luce dal Sole in Sagittario. Luna raffreddata richiede un momento di pausa, ma Sole e Urano vi aiutano a fare modifiche necessarie in casa e nel lavoro. Ogni domenica voi avete una Luna diversa.