L'oroscopo del 18 giugno 2024 di Branko

ARIETE Luna in Scorpione è profonda e misurata, positiva per gli aspetti legali che potrebbero presentarsi nell’ambiente, ma visto che in settimana avrete transiti più efficaci, rimandate le iniziative dirette. Dedicate molto tempo alla famiglia e all’amore, ma intorno al labbro superiore, a sinistra, si vede qualcosa come una piccola lucertola che scatta via, una mossetta misteriosa che fa pensare a una vostra dolce vendetta, o forse una fuga… Andate pure da qualche parte e smaltite la rabbia che c'è in voi.

TORO L’ultimo passaggio della Luna nel settore delle collaborazioni, prima dell’estate, aspettatevi qualche contestazione o improvvise discussioni che non manca di provocare Marte. Tenete però ferma la decisione che avete già preso nel campo pratico e in affari, nonostante qualche apparenza contraria concluderete la primavera con un piccolo grande trionfo. Venere ritorna a influenzare le vostre emozioni e passioni, fantasie, e l'animo poetico che per fortuna non avete perduto.

GEMELLI Luna è ancora nel punto ideale per le proprietà e tutte le vostre attività. Venere questa volta favorisce in particolare i lavori artistici e le persone che si occupano di moda e di bellezza, Mercurio è ben sollecitato per il patrimonio. Comportatevi in modo più naturale se volete che la gente riconosca la vostra personalità e i vostri pregi. La spontaneità vi rende amanti irresistibili. Per chi avesse avuto qualche problema, ora c’è una bella ripresa della sessualità. Lettere in arrivo.

CANCRO Venere c’è sempre nella vostra vita, solo che qualche volta si lascia desiderare e attendere, ma adesso è tutta vostra, preparate l’assalto vincente oggi stesso, o nei prossimi giorni, quando avrete con voi anche la forza del Sole. Pure nel campo pratico Mercurio comincia a parlare di cose belle, anzi magnifiche. Il problema nasce perché non avete un atteggiamento più deciso nei rapporti con le persone autorevoli. Fermento in famiglia, preparativi per i figli.

LEONE Luna ancora nervosa. Avete bisogno di pensare un altro po’, prima di prendere decisioni, dovete scendere in profondità per capire i vostri sentimenti e umori. Attenti alle persone che vi circondano nell’ambiente lavorativo, la situazione non può essere mai tranquilla quando Marte agisce nel segno del Toro, vostra decima casa zodiacale. Per quanto riguarda lo stress, l’amore in Irlanda viene ancora oggi considerato il rimedio più efficace contro i malanni. Farmaci e cibo con cautela.

VERGINE Mercurio sollecitato dalla Luna scorpionica, intelligenza e intuito, vi aiuta a cambiare qualche aspetto del vostro lavoro, promuovere novità. È importante partire con le nuove iniziative proprio oggi e in parte anche domani, per sfruttare in pieno il momento favorevole e anche una porzione di fortuna di cui gli esseri umani hanno sempre bisogno quando si devono affrontare nuove stagioni esistenziali. Marte porta nuovi incontri eccitanti, che danno un sapore particolare alla vostra vita, un gusto di ciliegia matura che porterete con voi anche in estate ormai alle porte…

BILANCIA È sempre scritta nel vostro cielo un’occasione professionale che permetterà di concludere giugno con una nuova conquista, una diversa possibilità di lavoro, rinnovamento nelle collaborazioni. Può darsi che la situazione sembri improvvisamente un po’ noiosa, ma è utile per gli affari. Dovete stare un po’ attenti a Mercurio in Cancro, per quanto riguarda i rapporti con l’ambiente, ma da questo transito possono spuntare anche soluzioni positive. Fate una selezione di cose e di persone. Sarete consolati da una grande passione.

SCORPIONE Grazie, già dato. Rispondete a chi pensa di complicare la vostra vita, privata o professionale. Marte è diventato ostile, crea una barriera di incomunicabilità nell’ambiente professionale, ma ora siete più attenti agli altri, riconoscete le trappole in cui vorrebbero stringervi solo per togliervi la parola. Usate la vostra inesauribile inventiva, incrementata dal magnifico Saturno in Pesci: è lui amore, amicizia, fortuna. Dedicato alle persone sole: c'è uno che vi gira intorno, vi guarda.

SAGITTARIO Non vi manca il fascino, anche se questo Giove vi gonfia un po’, mentre Saturno stanca le vostre ossa, regolatevi nelle attività sportive soprattutto voi professionisti. La vostra forza è nello sguardo che strega, il sorriso che incanta, la voce, sempre con qualcosa di particolare. Ci marciate persino troppo, ma questo è uno di quei giorni in cui vi si perdona tutto, mentre si avvicina la Luna nel segno che concluderà la primavera e darà il via alla vostra calda e movimentata estate. Sogni premonitori, lasciano dei messaggi che dovete considerare.

CAPRICORNO Amicizie grandi, incontri sociali, nuove conoscenze che prendono subito, nuove passioni quando volete. Marte si dimostra per voi davvero eccezionale, vi insegna a riappropriarvi delle vostre caratteristiche zodiacali, che vi rendono personaggi tra i più interessanti dello zodiaco. Nonostante qualche noioso intoppo creato da Mercurio e Venere in Cancro, opposizione che annuncia però prossime conquiste estive, siete quasi pronti per dare un’altra scossa rinnovativa alla vostra attività. Non solo i giovani, ma anche voi dai 50 in su, vi state avviando verso un’estate che sarà come una primavera.

ACQUARIO La posizione tra la Luna e Marte raggiunge un alto livello, l’effetto sull’amore sarà spettacolare. Aumenta l’interesse per il sesso, sorprenderà piacevolmente la persona che vi ama, pericolosa invece la tendenza alle avventure mordi e fuggi, Plutone non le gradisce e penalizza soprattutto gli uomini del segno. Il contrasto che nasce tra lui e Marte è un richiamo alla cautela nell’attività fisica, macchinari, alla guida. Venere si mostra soddisfatta per i lavori realizzati in casa vostra, quel che si dice un nido d’amore.

PESCI Soldi. Quanti, come e dove, non sappiamo. Noi teniamo presente gli influssi che incidono sulla sfera materiale che tocca il lavoro e la professione, successo e realizzazione, favori e fortuna. Vivete un giorno con tutti i pianeti disponibili soltanto per voi.

Totò avrebbe detto, se siete uomini e non caporali, datevi da fare immediatamente. Fondi per una nuova impresa commerciale-immobiliare-artistica. Tenetevi stretto il vostro amore, sta disegnando il presente e il futuro. È unico.