L'oroscopo del 23 marzo 2024 di Branko

ARIETE Dalle Palme a Pasqua, felicità. Anche l’odierna Luna in Vergine conferma tutte le ottimistiche previsioni che scriviamo dall’inizio di marzo, mese indimenticabile per un successo straordinario nel lavoro-affari, una vita amorosa, coinvolgente come non mai, anche la famiglia è sostenuta dalla fortuna. Persone sole: troverete a Pasqua e ancora di più in aprile qualcuno che vi sposerà. Prima o poi vi dovete sposare, vero? Resta ancora un po’ difettosa la digestione.

TORO Bellissimo amore. Sembra un caldo quasi estivo questo che manda Luna in Vergine, l’atmosfera che nasce è quella di una importante occasione, entrerete accompagnati dalla fortuna nella stagione del vostro compleanno il 19 aprile. Se ci fosse qualcuno che non siete ancora riusciti a convincere, in amore o in affari, provateci oggi, siete irresistibili. Ma da dove viene questa improvvisa sensazione di vitalità, esuberanza sessuale, energia? È Marte, signore e signori.

GEMELLI Tentati di aggredire la gente e, invece, sarebbe molto più efficace cercare di venirsi incontro. Ma se non vi riesce, cosa comprensibile visto l’aggressivo aspetto della Luna, rimandate a lunedì. L’inizio di Marte negativo dai Pesci è quasi un trauma, soprattutto per gli uomini, però avete sempre Plutone molto sexy, l’amore può essere con slancio e passione, consigliamo però un viaggio di Pasqua in località di montagna, il mare non va bene per tutti.

CANCRO Luna buona per il lavoro, perché in Vergine si occupa soprattutto delle vostre iniziative e intese di affari o professionali, quindi restate sempre con le antenne puntate su chi voi sapete e state inseguendo dall’inizio dell’anno. Le Palme con Venere che chiamare positiva è poco, oggi ha accanto il suo amante storico Marte, esprime al massimo le potenzialità di seduttrice e voi conquisterete con facilità. Dovete però osservare cautela alla guida e durante i viaggi perché Mercurio arietino appare abbastanza distratto e spinge anche sull’acceleratore.

LEONE Senza pianeti nel segno, non preoccupatevi succede anche agli altri, dovete accettare e vivere influssi che arrivano da altri segni, specie da quelli che sono vostri amici. Pesci, per esempio, occupa nel vostro oroscopo l’ottava casa zodiacale associata alla transitorietà delle cose ai cambiamenti nella vita provocati da noi stessi o dal destino. Marte in ottava casa è nella sua sede di forza e di potenza, specie in questo periodo con Saturno e Venere accanto. Garanzia per ritrovare la passione amorosa. Incontri durante i viaggi.

VERGINE Le Palme con Luna nel vostro cielo, fase crescente che diventerà Luna piena lunedì, annuncio ben augurante per le festività. Il cielo astrale assomiglia alle previsioni meteorologiche di marzo, pioggia e sole, vento e nebbia. Irrequieto l’amore, anche i legami di vecchia data risentono della opposizione di Venere e Marte nei Pesci, ma non è un buon motivo per litigare. Totalmente diversa l’atmosfera per i nativi che sono in viaggio in questo periodo e che cercano nuove storie d’amore, costoro sono protetti dalla eccezionale doppietta Giove-Urano che diventerà strepitosa all’inizio del Toro.

BILANCIA Prendete la famiglia con elasticità, nel senso che non dovete aspettarvi né poco né tanto, qualcosa arriverà di sicuro e vi alzerà il morale. Il cielo non è negativo ma forse è un po’ noioso e poco movimentato per il vostro temperamento. Vivrete il brivido passionale che aspettate lunedì 25, quando nascerà la vostra Luna piena e annuncerà per la domenica successiva, Pasqua, regalatevi un po’ di relax sotto queste Palme, immaginate qualcosa di esotico per il vostro amore. Mare, mare!

SCORPIONE Qualcosa di nuovo nel cielo, anzi di antico: un amore come quello di un tempo quando Plutone, vostro pianeta, vi era amico. Però il vostro secondo astro-guida, Marte, si trova da questa mattina in Pesci accanto alla sua sempre bella Venere. Un uomo e una donna si ritrovano oppure si incontrano per la prima volta sotto questa complice Luna in Vergine, vostro settore dei grandi incontri. È previsto anche un incontro a sorpresa per il lavoro e gli affari, un dono veramente inatteso.

SAGITTARIO Il weekend inizia con alcuni aspetti dissonanti, ma visto che non li avete ordinati per catalogo, cercate di vivere il più serenamente possibile queste Palme. Non conviene esagerare sotto questa Luna in Vergine, per via di quella Venere e quel Marte in Pesci… tanto domenica 31, Pasqua, la Luna sarà nel vostro segno! Girala come ti pare alla fine vincete sempre. Interessantissimo invece Mercurio: apre una nuova pagina professionale, segnala un cambiamento che dovete accettare.

CAPRICORNO Ma fate fare qualcosa alla fortuna! La dea bendata è ancora rivolta verso la vostra montagna, Venere e Giove lavorano in sintonia per rendere felici le coppie sposate e partecipano anche con un po’ di malizia e curiosità ai vostri nuovi corteggiamenti. Questo nuovo “sex” portato da Marte è un capitale in aumento, attenti però a non turbare l’atmosfera con i noiosi discorsi di soldi. Attenti anche ai bronchi, raffreddori.

ACQUARIO È tornata tranquilla la Luna, in Vergine stimola la creatività professionale, risveglia la voglia di viaggi e di esperienze passionali e avventurose. Se siete liberi potete dare sfogo al vostro amor proprio e solo per sentirvi dire che siete amanti perfetti. Legge. Calmatevi non vogliamo dire che ci saranno intoppi oggi stesso, voi dovete però tenere presente per tutto il prossimo periodo la possibilità di qualche complicazione.

PESCI Non c’è pace sotto gli ulivi, ma siete anche voi portati a esagerare in famiglia e anche nel lavoro. Già sentite la crescente voglia di polemiche e ribellione che suscita in voi questo Marte arrivato nel vostro segno durante la notte e oggi già litiga con la Luna… ma altri transiti vi aiutano nel lavoro, in affari finanziari, mentre sono dolci e sexy i richiami per l’amore.

