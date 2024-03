L'oroscopo del 24 marzo 2024 di Branko

ARIETE “Venga Pasqua quando si voglia, la vien con la frasca o con la foglia” (proverbio). Oggi domenica della Palme il cielo dell’Ariete si rasserena e va meglio per noi tutti, poiché l’Ariete simboleggia il risveglio, l’inizio, la partenza verso nuovi traguardi. Meritate ampiamente tutto ciò che avete guadagnato e che guadagnerete ancora, ve lo posso giurare. Il successo però dipende anche dal contributo degli altri, ascoltate almeno i consigli del coniuge.

TORO Luna delle Palme è già un saluto di Pasqua, festività che vi riporterà tutti i pianeti in aspetto positivo, in particolare Giove e Venere. Programmate obbligatoriamente una vacanza con la famiglia o da soli con il vostro amore. In ottimo aspetto adesso è Urano, spinge a trovare nuove situazioni e persone con cui iniziare un cammino diverso dal passato, professionale o amoroso. È il vostro trampolino di lancio.

GEMELLI Luna cambierà aspetto domani quando inizia fase del plenilunio in Bilancia, oggi però è ancora in Vergine contrastata da ben quattro pianeti… non c’è pace tra gli ulivi, dicono laggiù nella verde Puglia. In teoria il settore delle grandi passioni fisiche è abbastanza anonimo ma sono possibili attrazioni, in qualche caso innamoramenti, durante i viaggi. Mercurio, infatti, è molto positivo nel settore delle amicizie e degli incontri.

CANCRO Luna delle Palme è la vostra colomba bianca, porta amore. Ma tutto il periodo da qui a Pasqua è ben illuminato per la vita sentimentale e per tutti i rapporti affettivi che vivete, le vostre amicizie sono davvero preziose. Fate ordine anche in casa perché domani la Luna diventa piena proprio nel campo della famiglia e della salute. Marte, simbolo del desiderio, si trova in aspetto eccitante con Venere, prepara per Pasqua una rappresentazione erotica che vi renderà felici, stupefatti.

LEONE Domenica delle Palme è naturalmente una festa, una ricorrenza importante, ma noi per correttezza professionale dobbiamo registrare questa Luna ancora in Vergine che risulta per voi straordinaria per trattare beni e denaro, eccezionale per la partenza verso nuovi incontri e nuove conoscenze, in tutto il periodo pasquale, fortemente stimolato da Sole e Mercurio in Ariete. Ciò non esclude fatica e impegno, ma sono sacrifici che portano bene anche alla famiglia.

VERGINE Ogni tanto fa bene al cuore ricordare le esperienze e gli amori passati, ma questa vostra Luna delle Palme è un invito al futuro. Qualcosa di caldo sente il vostro cuore innamorato ma non ancora ricambiato quanto meritate. Luna ha oggi un compito non facile, deve difendervi da transiti abbastanza aggressivi, Marte e Saturno, Venere e Nettuno - tutti diretti verso i rapporti stretti e il matrimonio -. Consigliamo viaggi, una vacanza in qualche metropoli mondiale, ritornerete il 2 aprile.

BILANCIA Il mare non è mai banale. La vostra Venere, padrona assoluta della Bilancia (e del Toro) è nata dalla schiuma del mare, forse sulle rive del Cipro. Oggi vi invita a lasciare tutto e tutti, e di passare magari solo qualche ora nella natura, se non potete raggiungere il mare. Le influenze amorose e passionali avranno il loro trionfo sotto la Luna piena domani nel vostro segno, alle ore 8 in punto! Una Luna che lascerà ricordi incancellabili. Il cuore vostro vede, sente, vuole… quel viso che appare sotto la Luna.

SCORPIONE Pasqua 2024 corrisponde a tutte le caratteristiche del vostro segno di nascita, quindi mettetevi all’opera oggi stesso, sotto la lucida e laboriosa Luna in Vergine. Non è solo il denaro che dovete inseguire, c’è tanto da prendere anche nel sesso, un eventuale rifiuto iniziale non vi scoraggia, anzi vi esalta perché voi associate il tormento al piacere. Chi scrive vi apprezza e vi ama proprio per questo. Un altro discorso riguarda Plutone, il vostro primo astro-guida che avrà la prossima settimana uno scontro molto forte con la Luna nello Scorpione il prossimo mercoledì 27, dopo mezzogiorno.

SAGITTARIO “Gli antipatici”. Il famoso libro di Oriana Fallaci ci è venuto in mente osservando il disegno che oggi forma la Luna in Vergine con quattro pianeti in Pesci, tutti in aspetto critico. Pesanti per il fisico e delicati per la salute, ma diciamo che sono più antipatici che negativi. Avrete quello che vi spetta, perché è grande la forza di Sole e Mercurio nel campo della fortuna. Vada come vada, Pasqua va festeggiata altrove.

CAPRICORNO Al primo segnale di debolezza o al primo colpo di tosse vi dovete fermare e rilassare perché domani la situazione potrebbe diventare più pesante. Sarete infatti contrastati dalla Luna piena in Bilancia, ma ora questa Luna, che illumina le Palme, risveglia la passione degli uomini, Giove e Marte sono più interessati alla donna Capricorno che risulta vincente anche nel mondo esterno. Le donne non sono molto presenti in famiglia ma attentissime a ogni possibile vantaggio finanziario. Sono così belle quando si fa tenera la notte…

ACQUARIO Siamo lieti di dare un annuncio a tutti quelli che aspettano novità amorose e anche professionali e finanziarie. Ci rendiamo conto di intaccare la sorpresa dell’uovo di Pasqua ma lo facciamo perché possiate essere pronti a ricevere il dono di una bellissima Luna per voi il 30 e il 31 marzo. In questi due giorni raggiungerà il massimo anche il trasporto erotico grazie alla azione vigorosa di Plutone. Attenti però ai fenomeni naturali, cambiamenti climatici.

PESCI Indubbiamente amorosa, passionale e anche poetica la domenica delle Palme, ma dovrete prestare attenzione alla Luna in Vergine che si oppone ai vostri quattro pianeti. Nella salute cibi grassi sono veleno, controllate anche il fegato e cercate di passare più ore all’aria aperta, le vie respiratorie sono disturbate, escursioni in riva al mare e corse in pineta per tenere in allenamento le gambe. Nel pomeriggio si fa sentire il plenilunio nascente in Bilancia, qualcuno vi verrà incontro con una palma in mano.

Qualcuno vuole fare la pace.