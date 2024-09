L'oroscopo del 24 settembre 2024 di Branko

ARIETE Coinvolti in un processo di rinnovamento che richiede però ancora un po’ di tempo prima di diventare concreto. Aspettate la Luna giusta. In mattinata è ancora in Gemelli, valida per un confronto, per le questioni scritte, nel pomeriggio inizia a calare in Cancro e già in serata si trasforma in ultimo quarto che coinvolge per prima la famiglia e tutto quello che non è stato ancora chiarito nel matrimonio. Una fase che può rendere aggressivi, usate Marte solo per l’amore.

TORO Eccellente giorno per il lavoro, influssi ottimi sono diretti al mondo degli affari e della carriera. Volendo potete trovare nuove collaborazioni. Un’altra occasione si presenta nel campo dei beni immobili e tutto quanto riguardi le mura domestiche, per i più giovani anche il prossimo nido d’amore. Avete sempre timore delle decisioni, per quella vostra ossessione della perfezione, ma arrivano momenti in cui bisogna agire subito. Siete innamorati, ma il coniuge dove guarda?

GEMELLI La fortuna esiste, voi ne siete la prova. Terzo giorno con Luna nel segno tutta la mattinata, che vi offre fortuna nel lavoro, affari finanziari che consigliamo di intraprendere giovedì quando Mercurio andrà in Bilancia e la Luna sarà in Leone, aspetto che vi farà gridare: amore mio, ti amo. Anche se non è facile, cercate di mettere da parte pensieri e qualche rimorso nei confronti della famiglia, che provoca Saturno. Se cercate una casa per i figli, Giove si mostra disponibile.

CANCRO Il periodo settembre-ottobre è faticoso e impegnativo. L’agitazione arrivata con il Sole in Bilancia, segno che governa la famiglia, rischia di invadere anche il settore delle collaborazioni, dove agisce Plutone con la forza che potrà volgere quelle che sembravano certezze. Oggi vi arriva la prima Luna autunnale che è anche la più severa. Alle ore 18:51 nasce ultimo quarto, fase che provoca disorientamento e può anche richiamare l’attenzione sulla salute. Restate calmi, riposate.

LEONE Venere negativa incide sulla famiglia, impegna i genitori, nervosa per i legami amorosi. Luna cala nel segno che vi precede, fino a giovedì avete tempo per riflettere su voi stessi e sugli altri, ricordate però che tutto deve diventare amore. Non solo il rapporto uomo-donna, ma anche il legame con i genitori, figli, nonni, parenti, amici. Bello il lancio nel lavoro, viene fatto con quella passione straordinaria che voi sapete trasmettere agli altri. Sorprendente il senso dell’umorismo.

VERGINE Sorvolate i piccoli intoppi che provoca Luna in Gemelli, in mattinata. Organizzate un incontro di solo amore per questa sera. Luna ultimo quarto nasce in Cancro, vostro settore degli incontri e dei viaggi, dove siete ancora favoriti da Mercurio nel vostro segno. La nota più bella di questo cielo èla vostra generosa presenza nella vita degli amici quando hanno bisogno di voi. Intrigante influsso di Venere sulla vita amorosa, farà bene soprattutto alle coppie un po’ assenti.

BILANCIA Prima che cambi la Luna in Cancro, questa sera, affrontate tutte le situazioni professionali, legali e finanziarie, naturalmente anche le persone che incidono sul vostro successo. Avete bisogno di solidarietà perché i vostri progetti sono davvero ambiziosi e non tengono conto della crisi generale. Visto però il vigore con cui affrontate le persone, anche in famiglia, ma soprattutto la vostra intelligenza, siamo certi che ce la farete. Un attimo di malinconia in serata, ricordi…

SCORPIONE Un segno istintivo come il vostro deve seguire l’impulso e non sbaglia. In preparazione qualcosa di grosso nella carriera e in affari, come fanno pensare i due pianeti governatori -Marte e Plutone- entrambi in posizione favorevole. Affari in Italia, ma ancora più marcato il successo all’estero. Ultimo quarto in Cancro agisce sulle proprietà vicine e lontane. Il cuore ha bisogno di fare un viaggio indietro nel tempo, lasciatelo andare. In un anno farete cose mai immaginate.

SAGITTARIO Consigliamo una pausa finché non esce la Luna dai Gemelli, concentrate le iniziative più importanti da giovedì in poi quando avrete Mercurio favorevole e Luna grandiosa in Leone, Finalmente anche amore coniugale. Succede quando la Luna è contro, sono prima le donne a sentire la provocazione e quindi esagerano, fanno sentire l'uomo di casa responsabile di tutto. Ultimo quarto non indicato per le ricerche d’amore, sera con problemi di digestione.

CAPRICORNO Apriamo con Luna in Gemelli, presente in quel segno tutta la mattina, verso sera cambia radicalmente. Ultimo quarto avviene in Cancro, vostro settore delle collaborazioni e di altri rapporti stretti, matrimonio in primo piano. Nascerà un tormento, una guerra interiore tra il volere e l’indecisione, ma tutto questo fa parte del processo di rinnovamento, rinascita. Alcune cose così come sono adesso non possono continuare. Troverete l’ispirazione nell’amore, Venere profonda.

ACQUARIO Luna in Gemelli nella prima parte del giorno porta risultati superiori alle vostre stesse aspettative. Voi liberi professionisti potete contare sulla protezione planetaria di una forza incredibile, la vostra è di sicuro l'offerta migliore sul mercato del lavoro. Se volete ottenere ancora di più, aspettate giovedì. Ultimo quarto in serata, attenzione al cibo e alle bevande. Venere ostile e molto critica, indiscreta: una relazione clandestina potrebbe diventare pubblica. Spiegatevi in amore.

PESCI Luna "doppia" in Gemelli, provoca in mattinata stati d’animo alterni e potrebbe intervenire negativamente nelle vostre trattative d’affari, toccare la salute.

Siete anche quelli del rugby, non solo medici e artisti, ma con Luna, con Saturno e Mercurio dovete per forza evitare attività fisiche faticose, attenti alle distrazioni. Al calar della sera guardate l’orizzonte, si alzerà una luce violetta con ultimo quarto in Cancro vicino a Marte e Venere, stella amica che propizia momenti intensi.