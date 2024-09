L'oroscopo del 25 settembre 2024 di Branko

ARIETE Nel mese della Bilancia siete più che mai concentrati sui vostri personali interessi e questo non è un male, attenti però a non pestare i piedi agli altri, a non voler dominare per forza. In Cancro abbiamo ancora una Luna calante, per voi particolarmente stressante perché è congiunta a Marte vostro pianeta. Succede un po’ come quando da ragazzini veniamo rimproverati da mamma e papà. Però voi siete dei maghi, alchimisti, ne uscirete in ogni caso bene.

TORO Segno della buona terra, voi sapete tenere fermi i piedi sul terreno della professione e degli affari, che crescono anche oggi grazie a Mercurio ultimo giorno in Vergine, come i funghi dopo la pioggia. Urano nel segno, una grande forza creativa, ostinazione, perseveranza, risolutezza. Soddisfazioni anche dai lavori extra. Voi cercate un amore raro, prezioso come il tartufo d’Alba, ma anche quello che avete adesso è un esemplare da esposizione. Venere non sente le lamentele.

GEMELLI Per quanto cercate di essere chiari, le parole sono da sempre il vostro talento, oggi non è facile comunicare e possono per questo sorgere dei malintesi. Il consiglio è di evitare le questioni di affari e gli argomenti personali. Spieghiamo perché: Mercurio vostro astro principale transita per le ultime 24 ore in Vergine, e forma opposizione diretta con Nettuno in Pesci. Da domani in poi godrete della magnifica protezione che arriva dalla Bilancia! Per calmare i nervi, dormite di più.

CANCRO L’alta marea arrivata ieri sera con la fase ultimo quarto di Luna, avrà qualche conseguenza sulla salute e sul rapporto di lavoro. Tuttavia noi consigliamo di puntare sul successo professionale e sul guadagno, voi avete un aiuto notevole dall’opposizione Mercurio-Nettuno, che tanti temono. Domani la situazione sarà diversa ma oggi vince la vostra intelligenza sensitiva, intuitiva, medianica. Rafforzati escono i due poli dell’amore, il sentimento e la passione carnale.

LEONE Dolori reumatici dovuti a questa Luna che cambia fase nelle acque del Cancro e agisce con Venere in Scorpione, chiaramente non a vostro favore. Non registriamo invece impedimenti seri nelle attività imprenditoriali, grazie a Mercurio che diventa di ora in ora più attivo per le vostre questioni finanziarie e rapporti con le persone vicine. Cosa che non esclude un improvviso aumento delle spese per la famiglia, figli, casa - intesa come bene immobile, possedimenti lontani.

VERGINE Prove, esami per qualche nuova attività, collaborazione, verifica delle vecchie intese, forse conclusione di qualche rapporto, la solita discussione in famiglia… Però stranamente non c'è insoddisfazione, ultimo giorno di Mercurio nel segno forma opposizione diretta con Nettuno, aspetto confuso ma anche con un tocco romantico e musicale. Volete una sorpresa? Ci sarà un intenso slancio passionale anche tra i coniugi, grazie a Venere e Marte.

BILANCIA Sorvolate. Occupatevi di voi stessi, non potete essere in forma con Marte in Cancro congiunto alla Luna ultimo quarto, aggressivo e prepotente. Come i vostri collaboratori, colleghi, soci, vicini. Quando nascono Lune così strane, la famiglia non è di grande aiuto, ma riceverete comprensione e affetto dalle amicizie. Pure gli incontri sociali, eventi mondani, servono per non pensare alle solite noiose faccende. Le stelle però girano, domani arriva Mercurio, fonte di denaro.

SCORPIONE Nettuno. Tenete presente il pianeta del mare, sarà una costante nel vostro oroscopo per i prossimi anni. È una fonte di intuizione, percezione, attrazione, medianità, religiosità. Oggi, Mercurio per l’ultimo giorno in Vergine si mette in contrasto proprio con Nettuno, ma per voi l’effetto è positivo. Scatterà la fortuna! Prima di tutto fortuna in amore, Venere nel vostro segno in trigono a Marte e Luna in Cancro. Un desiderio erotico sarà esaudito. Felicità!

SAGITTARIO Mancano 24 ore e Mercurio, che tanti ritardi ha provocato, ma non ha compromesso la riuscita nello studio e nella professione, inizierà il transito in Bilancia accanto al Sole, facilitazioni in arrivo. Registriamo un aumento di impegni di lavoro, nuove proposte e interessanti combinazioni d’affari anche all’estero (potrebbe trattarsi di Croazia, Slovenia Ungheria, Austria). Luna ultimo quarto aumenta la capacità di rinnovamento anche in amore.

CAPRICORNO Voi farete quello che avete deciso, noi diciamo che questa Luna ultimo quarto in Cancro, congiunta a Marte e opposta Plutone, non è indicata per rischiare. C’è tensione nell'aria e nel vostro intimo, seguite indicazioni mediche, non mischiate il pubblico con il privato. Firmate solo se è stato tutto registrato regolarmente, Mercurio prima di lasciare Vergine vi porta in mezzo alla gente felice, persone che la pensano come voi. È importante stare con i propri simili.

ACQUARIO Mercurio passerà domani in Bilancia, sarà ancora più appassionato di viaggi e nuove scoperte lontano, nuovi affari e anche amori lontano. Dicono nel Veneto: "Chi va per il mondo tutto vede, e chi resta in casa non lo crede." Luna ultimo quarto non è negativa ma transita nel segno che incide sulla vostra salute, siate più disciplinati e meno agitati. Vi comportate come se aveste inventato voi il bacio alla francese, però forse è stato proprio uno dell’Acquario ad inventare questa delizia.

PESCI Non lasciatevi coinvolgere in progetti idealistici e con pochissime garanzie, che vi possono provocare problemi subito o nel prossimo futuro.

Questo è il possibile pericolo di Nettuno che si oppone oggi a Mercurio, aspetto che crea grande confusione nei rapporti stretti, fortunatamente oggi arriva e oggi passa. Vivete piuttosto il vostro amore, in diretta vi arrivano gli stimoli di Venere e Marte, sensualità e passione. Canta qualche donna: piccolo uomo, non andare via…