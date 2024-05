L'oroscopo del 26 maggio 2024 di Branko

ARIETE Una settimana attivissima si conclude con l'invito della Luna passata in Capricorno e quadrata a Marte, una domenica di relax. A dire il vero, il richiamo del lavoro e affari è sempre forte, anzi aumenta la voglia di successo, però la vostra salute risente dell'impulsività con cui affrontate la vita. Nascono quelle persistenti emicranie che conoscete molto bene, quindi rilassatevi, lontano dalla città e dall’ambiente di lavoro. Venere è favorevole alla nascita di una nuova storia d'amore, cercate! Quando Ariete cerca, trova Gemelli e Acquario.

TORO Luna sulle montagne alte del Capricorno, Venere nel caro Gemelli, Mercurio viaggiatore, Nettuno marinaio… Un giorno ideale per intraprendere un viaggio e per volare, consiglia Urano. Voi amate la sicurezza della vostra casa e la compagnia della solita gente, ma in questo momento astrale dovete diventare più “internazionali”. L'amore ritorna a fiorire, sarete travolti da un torrente passionale. Chissà dove andranno i soldi guadagnati…

GEMELLI Prospettive di successo e di fortuna per i nativi che lavorano e costruiscono anche di domenica, Luna è di ora in ora più favorevole, approfittate almeno per prendere contatti e per fissare appuntamenti magari per martedì e mercoledì. Ricordatevi che vi attende un cambio di Luna di fine mese piuttosto complicato. Ma voi siete veramente forti! Farfalle in libertà, solo quando vi sentite liberi voi date il massimo anche in amore. Grandi passioni.

CANCRO Oggi Luna contro, non fatevi prendere dalla smania di fare tutto, di parlare tanto e a sproposito, le vostre gaffe sono famose e senza ritorno. Dovete solo lasciar lavorare le buone stelle che non vi hanno mai abbandonato davvero, solo trascurato qualche volta… È successo anche in amore, ma adesso ritorna pentito. Siete voi la luce che seguono le persone care. L'uomo alla ricerca di una donna, la troverà. Dolori alla schiena, evitate sport.

LEONE Il periodo di riflessione e preparazione nel settore professionale si è concluso in parte quando Giove è uscito dal Toro e adesso lavora per voi dall’amico Gemelli. Basta una sola parola per il vostro oroscopo: miglioramenti. E anche Venere agisce in Gemelli, segno che occupa un settore felice del vostro cielo e che spesso vi conquista sentimentalmente, tanto da sposarlo. Al momento resta ostile Urano ma solo per le piccole questioni quotidiane e chiede attenzione alle persone del vostro ambiente, non tutti sono sinceri. Preparate il cuore alla lunga calda estate.

VERGINE Preparatevi per nuove battaglie nel campo del successo, oggi avete la forza e la lungimiranza della Luna infallibile, passata in Capricorno. Il nostro oroscopo vi dice di puntare in alto. Dobbiamo avvertire che non sarà un compito facile, dovrete osservare una particolare prudenza nei rapporti con le autorità, aziendali o statali, seguire la salute. Bronchi delicati e l’amore è decisamente stimolante se vivete con Toro, Scorpione, Capricorno.

BILANCIA È arrivato il cielo adatto per dare una svolta alla carriera. Non è tutto facile, oggi e domani la Luna in Capricorno è contro Marte, meglio non rischiare troppo, ma la straordinaria presenza dei pianeti in Gemelli significa che un vostro sogno potrà realizzarsi presto. Qualche problema nella salute, le ossa sono fragili, proseguite le cure, evitate sport impegnativi. Solo se sarete rilassati e calmi sarete oggetto di una fortuna clamorosa! In amore? Perché no, tutto può succedere, siamo ancora in maggio. Viaggio al mare.

SCORPIONE Siete il segno che vive il momento, la vostra vita prosegue a sensazioni, un giorno non è mai uguale all’altro, diciamo che siete unici. Questo non significa che la vita con voi sia facile, ma certamente sempre vera. La novità più bella di questa ultima domenica di maggio? Ritorna la voglia di ridere in amore, ritornano le occasioni di nuovi incontri per le persone sole e per i separati, propiziate da questa Luna in Capricorno. Magica! Almeno una tappa del Giro d'Italia è vostra.

SAGITTARIO La vostra Luna piena si è allontanata, ma ha lasciato un odore di fragola, così viene definita la Luna dai nativi americani, in amore. Venere è in opposizione ma voi dovete anche oggi insistere con sentimenti, passioni, progetti, incontri, dialoghi coniugali e familiari. Avete Marte nel punto più alto e luminoso del vostro cielo, qualcosa risplende, nasce, rinasce, si fortifica, rifiorisce… I soldi non mancano, però aumentano le spese. Per un mese attenzione alle funzioni del fegato.

CAPRICORNO Amore! Le persone sole possono fare oggi incontri eccitanti, favoriti dalla Luna nel segno anche se non ci sono le garanzie perché diventino stabili, a causa del solito Marte in Ariete. Ma ciò che conta è il divertimento, l’emozione di un sogno, una speranza; e, non ultimo, un caldo abbraccio fisico. Ai coniugi consigliamo una gita in qualche posto romantico, una notte in una camera con vista sul mare… Soluzioni finanziarie annunciate per la prossima settimana.

ACQUARIO Giove, il pianeta della legge, è con voi, vincerete anche una causa in amore… In casa c'è sempre agitazione ma considerando la luminosità di Venere e di Marte pensiamo che sia dovuta ai preparativi di avvenimenti lieti. Un discorso a parte riguarda i legami con i parenti, fratelli e sorelle, non sono state ancora chiarite le questioni di interesse. I soldi sono l'argomento anche della domenica, un po' per le spese in aumento, molto per la paura di non averli. Perché voi non sapete che cosa possono fare insieme Giove e Plutone, aspetto da capitalisti!

PESCI Le questioni familiari e coniugali vanno affrontate sotto questa seria Luna in Capricorno che vi porta fortuna anche nelle finanze. Carichi come siete della passionalità accumulata, non avrete difficoltà a convincere il coniuge o il vostro amante, una maggiore forza di persuasione ci vuole invece nel dialogo con i figli, viziati.

Prima del giorno 30, Luna ultimo quarto nel vostro segno, sollecitate risposte chiare e definitive nel lavoro, affari. Fatevi vedere in mezzo alla gente, ci sarà più di uno che noterà i vostri occhi, famosi nello zodiaco…