L'oroscopo del 27 maggio 2024 di Branko

ARIETE Lasciate passare questa Luna agitata, che vuole mettere in discussione qualcosa del vostro passato, rilassatevi fisicamente e spiritualmente. La vostra crescita professionale è certa, maggio si conclude con il bellissimo influsso di Venere e Giove che vi rende affettuosi in casa, generosi nelle amicizie, passionali in amore. I nuovi amori nascono con persone più giovani e sono proprio i giovani tra i 19 e i 40 anni, predisposti a qualche indebolimento delle difese immunitarie. Sera relax.

TORO Progressi in borsa, mercato finanziario, investimenti anche a breve termine. Il denaro è uno strano animale, corre verso le condizioni migliori di crescita, aumento, profitto. Concentratevi sulle questioni pratiche e domestiche, specie se vi serve un appoggio delle autorità. Il nostro oroscopo evita di parlare di politica, ma nel vostro caso ci sono protezioni anche da questo punto di vista. Amore: dal mare dei Pesci arriva un'onda passionale che vi travolgerà. Non parlate troppo, in serata la Luna diventa nervosa.

GEMELLI Venere balla nel vostro cielo, viene guardata a vista da un innamorato Giove e un Marte geloso, non dovete dare soddisfazione a quest’ultimo e compromettere così un giorno e soprattutto una notte che può diventare bellissima per l’amore. Il problema è Saturno che si può far sentire anche nella salute, evitate pericolose attività fisiche, mantenetevi sempre prudenti. Bene il lavoro, talvolta sorella Luna può dare più di un Mercurio, soprattutto quando appare splendente in un cielo amico, Capricorno. Lanciatevi dall’alta piattaforma della vostra ambizione, fortuna.

CANCRO Non è solo la Luna, anche il vostro sistema digestivo si ribella oggi, non avete ancora imparato la disciplina a tavola. Problemi di stomaco anche per una eccessiva concentrazione sulle questioni di lavoro, la famiglia, i figli. Pazienza fino a questa sera, cautela anche con i macchinari, poi spunterà nel cielo un'altra e più amorosa Luna, che vi porterà verso il finale di maggio con un amore al vostro fianco. Il cuore già sente il bacio di Venere, anche gli influssi di Marte non saranno così aspri.

LEONE Il solo Mercurio negativo non può compromettere il successo, ma farete comunque bene a essere più diplomatici nei rapporti di lavoro, sono possibili noie burocratiche e vivaci discussioni verbali. Certamente sono molto interessanti gli incontri nella prima parte del giorno, ritornate ad essere i pionieri di una volta e troverete il tesoro. In amore l’avete già trovato, siamo lieti di poter prevedere un Giove speciale anche per i nativi sopra i 50 anni. Sensualità.

VERGINE Comincia a crescere la tensione nel rapporto di coppia e in famiglia, anche gli amori liberi e le relazioni di fresca data risentono del contrastante effetto di Venere e Giove, ma il bel Mercurio aiuta a ritrovare il dialogo, se la cosa vi interessa. Certamente sono sempre interessanti gli incontri di lavoro e di affari, ma dovete fare tutto da soli, o quasi, un collaboratore vi darà dei problemi. Mercurio lavora nel profondo del vostro cielo, vi libera di qualcosa che provocava una fissazione nella vostra mente, nel pensiero, nel vostro cuore. Viaggi preferibilmente entro il 30.

BILANCIA Voi non scherzate nel lavoro, prendete seriamente i vostri impegni, i tanti successi conquistati sono la prova di un talento che vogliamo definire "venusiano", ma gli altri non sono così. Non tutti gli altri, è necessario stare sempre attenti nelle collaborazioni, alcune possono essere causa di problemi. E Giove vi invita a programmare un nuovo corso d'azione nel lavoro e una nuova straordinaria impresa in affari. Luna provoca bruciori di stomaco, vi farebbe bene una tisana alla menta. In serata Venere annuncia uno spettacolo d’amore in esclusiva per voi.

SCORPIONE Le colline sono finalmente in fiore, rinasce il desiderio, la passione. Questi sono giorni di Venere e Giove, che si incontrano nel punto più intimo e segreto del vostro oroscopo, Gemelli, e danno il via alle danze primaverili, alle conquiste, alle avventure… Non dimentichiamo i pianeti in Toro, che agitano i rapporti stretti e il matrimonio, ma non sono problemi impossibili. Come siete cambiati in soli cinque mesi! Artisti anche nel lavoro quotidiano, artisti nel gioco delle istituzioni. Lo Scorpione ama la vita.

SAGITTARIO Non sono tranquilli i legami di vecchia data, la famiglia presenta una situazione abbastanza confusa, ma potrebbe trattarsi di confusione che precede eventi. Magnifico Marte in Ariete, in questo periodo vostro grande protettore, propizia nuovi amori passionali E aiuta a dimenticare le vecchie storie: uno si sveglia al mattino, felice di essere solo, il tormento non c'è più… Luna ottima nel vicino Capricorno, stimola la vostra ambizione, annuncia novità professionali e soluzioni positive nelle finanze, ma non stancatevi troppo. Non perdete mai il self control, voi siete il segno della aristocrazia, molto snob.

CAPRICORNO Piccolo mondo antico. Luna ancora nel segno è un richiamo alla vita passata, riporta in mente persone e situazioni che hanno influenzato la vostra formazione. Oggi vi ricorda la famiglia, i genitori, la casa natale, l'infanzia… insieme a Nettuno vi aiuta a rivivere antiche emozioni d’amore, oppure a trovare nuovi amori. Volete fare tutto in fretta, nel lavoro come in amore, ma la passione va assaporata a piccoli sorsi, soprattutto dovete ancora capire il valore di una "affettuosa relazione". I figli hanno preso qualcosa anche da voi, per fortuna.

ACQUARIO L’amore si presenta come una forza travolgente. Questa sera vi arriva nel segno la Luna e sarà con voi fino al 30, sempre in aspetto magnifico con Venere e Giove, perfetta per un viaggio in posti di mare o vicino all'acqua, perché è l'ambiente che più vi rilassa. Per i viaggi all'estero vogliamo suggerire la Birmania, paesaggio sublime, in sintonia quasi magica con il vostro spirito. Mercurio in Toro fino al 3 giugno può rendere pesante il lavoro e i contatti con certi parenti, vi conviene pazientare. Nuovi amori da portare subito all'altare.

PESCI L’attività professionale e le iniziative economiche sono ancora stimolate da un prezioso Mercurio in Toro, anche oggi generoso in aspetto con la Luna, importante nel campo degli incontri. Puntate su persone e ambienti che vi servono veramente, Giove è adesso in posizione severa, non vi consente di prevaricare o di iniziare scontri in famiglia e nel rapporto genitori e figli.

È quasi normale, per così dire, uno scontro con i figli maschi, perché il vostro segno è adesso al centro dell’attenzione dei pianeti "maschili", Saturno e Nettuno. Sono anche una grande occasione per arrivare al primo rilevante successo dell'anno.