L'oroscopo del 28 maggio 2024 di Branko

ARIETE Aumenta ogni giorno di più il desiderio di amore e di affetto, ma aumentano anche le possibilità di conquista. Marte nel vostro cielo non rinuncia alla passione, oggi anche una simpatica Luna in Acquario accompagna il vostro cammino verso il successo professionale. Tirate fuori la vostra famosa velocità di esecuzione. Potete osare molto anche in affari, interessanti proposte in arrivo, un vecchio problema legale sarà discusso con successo.

TORO Luna in Acquario risulta un po’ dura per voi, disturba i rapporti con le istituzioni pubbliche compresi gli uffici delle imposte, vi ricorda le vostre responsabilità emotive e materiali nei confronti della famiglia. Gola, malesseri passeggeri nella salute, tutto passa… ma Giove è guardiano della vostra prosperità, mette l’accento anche sui lasciti e sui beni che avete in comune con gli altri. Venere fiorisce nel campo del denaro…

GEMELLI Venere in fiore… avete pronto il corredo? Non avete ancora trovato l’amore? Aspettatevi meravigliose sorprese, Luna inizia questa sera a mandare influssi fortunati anche per la casa, famiglia, affari. Siete gente di mondo, muovetevi, viaggiate. Insofferenti alle abitudini vorreste in qualche modo spezzare il solito tran tran, ma forse basta solo evitare certe persone. Un tempo eravate più selettivi nelle amicizie.

CANCRO Imparate a controllare l’ansia che produce Marte e potrete gustare i piccoli grandi piaceri che ogni giorno porta con sé. Sarete sorpresi nello scoprire che fate paura a qualcuno nel lavoro, ma è proprio così. Luna è tornata amica, in Acquario diventa incisiva per l’attività mentale e sollecita le relazioni sociali, nuove conoscenze. Volete la stima degli altri? Allora dovete vivere con persone degne di stima. Incontri felici con gli amici. Brevi viaggi, fanno bene alla salute.

LEONE Non è un Paese delle Meraviglie il vostro amore, ma potrebbe arrivare qualcosa di speciale e di magico, per le persone sole. Luna in Acquario, infatti, può diventare litigiosa per i coniugi ma favorisce nuovi innamoramenti che saranno sicuramente i più passionali di questa primavera. La maratona passionale per il Leone si concluderà il 10 giugno con l’ingresso di Marte in Toro. Una traccia da seguire, sul terreno della vita pratica, porterà all’obiettivo che volete raggiungere. Senza fretta però.

VERGINE Giorno ricco di possibilità, incontri in viaggio, amicizie speciali, intenso rapporto con i figli maschi. Alla fredda Venere, oggi si sostituisce una dolce Luna e Marte aggiunge un tocco di passionalità, Urano completa l’opera con un’inattesa dichiarazione d’amore, una conferma. Gli eventuali ritorni, se avvengono adesso e nel prossimo periodo con Saturno contro, non sembrano molto sicuri. Meglio cercare nuove strade, o nuovi continenti…

BILANCIA Un martedì d’amore anche per le coppie di vecchia data. Luna-Acquario comincia a perdere luce perché si avvicina all’ultimo quarto, però crea la giusta atmosfera anche per i nuovi incontri. Come sono originali questi amori di fine primavera! E come sarà buono e generoso con voi, Giove in Gemelli (lavoro, soldi, viaggi, fortuna). Un giorno decisamente positivo per la ricerca di nuove possibilità lavorative e finanziare, avete anche un’ottima assistenza legale.

SCORPIONE La famiglia è un pozzo che inghiotte i vostri denari, ma la casa non vi preoccupa, siete stati sempre generosi con i figli, parenti. Ma da questo pozzo voi attingete acqua sorgiva purissima, che vi dà forze ed energie per proseguire anche estenuanti lotte professionali. Non innervositevi per gli intoppi burocratici, adesso avete Giove positivo, non sono impossibili da risolvere. Una sola cosa dovete difendere con le unghie, la vostra privacy e la salute.

SAGITTARIO È nostra abitudine segnalare in anticipo i possibili intoppi nel lavoro e nelle questioni pratiche in generale, così uno si trova preparato ed è in grado di reagire al meglio. Fino al 29 compreso avete l’assistenza di una positiva Luna per i vostri guadagni e per il lavoro. Impegnatevi perché molto potete realizzare. Occupatevi di più di voi stessi, la stagione dei Gemelli vi spegne un po’. Siete sempre amati e desiderati, non dovete temere chissà quali tradimenti.

CAPRICORNO Oggi siete nuovamente gratificati da transiti planetari che possono portare alcuni di voi a raggiungere o ad avvicinarsi alle vette professionali inimmaginabili solo un anno fa. Il campo del patrimonio riceve l’appoggio di Luna-Plutone-Mercurio-Urano, una tombola! Però avete anche voi qualche nemico, lo dice Marte, il pianeta che può anche provocare grande stanchezza fisica. L’amore vostro parla, parla… voi non lo sentite.

ACQUARIO Dolce risveglio con Luna nel segno, ultimo transito di questa primavera che vi ha portato prima Venere e Giove in aspetto negativo, ma adesso entrambi vi guardano con ammirazione e promettono per voi una conclusione felice della primavera e un inizio emozionante dell’estate. Un anticipo sostanzioso lo avrete subito, Sole splende nel punto della fortuna e dell’amore, Marte vi fa ritrovare la grinta siete come un pugile negli incontri di lavoro. Avete numerosi oppositori.

PESCI Sensibilità eccessiva, questo il vostro primo problema quando il Sole e altri pianeti transitano in Gemelli.

L’accento è di sicuro sulla famiglia, anche per i giovani del segno, questa Luna infatti inizia a calare in Acquario e diventerà ultimo quarto in Pesci. Oggi molto si può fare e sistemare, tanto è possibile rimandare. Non vi manca la grinta e il coraggio: un pugile che va undici volte a tappeto, non vince, ma ci vuole coraggio per alzarsi dieci volte. Azione!