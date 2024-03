L'oroscopo del 28 marzo 2024 di Branko

ARIETE Potenti forze cosmiche in azione sul vostro segno, che richiedono una proiezione più ampia, diciamo che da questa Pasqua al prossimo 8 aprile (Luna nuova nel vostro segno) è possibile effettuare un costruttivo cambiamento nel lavoro, studio, attività. Sarà richiesta però una grande concentrazione da parte vostra e un impegno non stop, talvolta sarà bene mettere in disparte cose private. Oggi no, con Luna nello Scorpione l’amore diventa prorompente.

TORO Incontri molto intensi ma anche momenti di tensione, sovreccitamento dei nervi. Piano piano, dolce Toro, tutto richiede adesso un giusto tempo di maturazione. Luna per due giorni opposta dallo Scorpione non è indicata per prendere importanti decisioni. Donne contro. Però, come in un film leggermente hard, avrete un complimento da Marte che risveglia le passioni.

GEMELLI Esplodono i sentimenti. Il cuore, stanco di attendere, non si accontenta più di sole promesse, pretende i fatti. Spetta a voi rompere il ghiaccio, se siete alla conquista. Solo con azioni ardite, come un tempo Alessandro il Grande alla conquista del mondo, si possono vincere Venere e Marte negativi. Mai come quest’anno, nel grande fuoco in Ariete, la primavera è veramente un punto di partenza.

CANCRO Come le viole, il vostro amore ha il profumo dei fiori di primavera, Pasqua annuncia di essere sorprendente per i giovani e per gli anziani del Cancro. Oggi siete illuminati dalla vostra Luna, che splende in Scorpione. Bella e conquistatrice da sola, figuriamoci i miracoli d’amore che riesce a fare in collaborazione con Venere, Marte, Giove, Nettuno… Adeguatevi al ritmo frenetico a cui la vita vi sottopone.

LEONE Sole in Ariete per voi diventa una forza potente per la realizzazione professionale e finanziaria. Mercurio parla di grandi affari, investimenti. L’odierno stress è provocato dalla Luna disarmonica, qualcosa vi impensierisce, ma niente di tanto grave, in casa. Ritrovate le semplici abitudini alimentari, vi sentirete anche psicologicamente più leggeri.

VERGINE Un giorno ti dirò amore, amore… Sì, va bene, d’accordo, ma se andate avanti di questo passo, quando verrà quel giorno? Accendete o riaccendete per primi la fiamma della passione. Oggi e domani siete aiutati e stimolati dalla sensuale Luna nell’amico Scorpione. Per una lezione di piano, ovvero, lezione d’amore e di seduzione rivolgetevi proprio allo Scorpione, è un maestro di fama mondiale, e non si fa pagare le lezioni.

BILANCIA Due i settori messi in evidenza dall’odierno quadro astrale: la salute, il lavoro e tutto quanto concerne le questioni di tipo pratico e finanziario. La salute conta sulla vigorosa protezione di Marte, che garantisce buona resistenza allo stress e comunque una buona vitalità, qualche fastidio è possibile da Mercurio in Ariete, ma forse si tratta di un semplice raffreddore, siete molto sensibili ai cambiamenti del tempo. Nel lavoro evitate le polemiche.

SCORPIONE Non è tutto argento quello che fa vedere questa Luna nel segno, però è il simbolo della primavera per voi, della rinascita di Pasqua. Non può essere un giorno senza problemi e intoppi, perché dovete misurarvi con le opposizioni dal Toro, quindi con le collaborazioni. E proprio questa Luna può essere decisiva: si chiude o si apre, decidete. Decidete in un istante come fate anche in amore. Venere bellissima è come una farfalla innamorata e vuole arrivare al vostro cuore. Auguri.

SAGITTARIO Per qualche amore, decisive queste notti di fine marzo e aprile. Venere e tutta la compagnia dei pianeti in Pesci disturbano i rapporti a due, non c’è una buona intesa circa le decisioni da prendere in casa e nelle questioni che interessano i figli. Le cose, prima o poi andranno a posto da sole, non affannatevi e attenti ai vostri colpi di testa! Decisamente meglio il lavoro, possibilità di iniziare qualcosa di inedito, la vostra creatività vince.

CAPRICORNO Le persone vicine credono che il vostro capitale sia un pozzo senza fondo, chiedono e pretendono. Ma siete anche voi che non fate nulla per smentire. Dovrete sborsare molto questa Pasqua, ma Giove dice che si tratta di avvenimenti lieti. Il vostro cuore, sì, non ha fondo – grandissima è la vostra capacità di amare. Utili, piacevoli e sensuali gli incontri con Luna in Scorpione. Ma attenti perché rende anche un po' velenose le vostre parole.

ACQUARIO Solitamente non sono favorite le decisioni quando la Luna transita in Scorpione (a meno che non sia il vostro ascendente) perché non ascoltate e non accettate consigli, nemmeno dal vostro caro amore. L’amore è presente anche se un po' urlato. Niente male la passionalità, davvero niente male. Avete il grande dono di essere sempre giovani in amore, però non mancano problemi in casa, causati anche da qualche parente.

PESCI Le stelle vi mettono oggi e domani in evidenza, tutto lo zodiaco si riflette nei vostri occhi particolari, vuole portarvi gioia in amore e soddisfazioni economiche, le stelle insomma vogliono vedervi felice.

Venere nel vostro mare in aspetto meraviglioso con Luna in Scorpione, occasione da non perdere se non siete ancora riusciti a conquistare una magnifica preda! Buttate la rete anche in affari, siete fortunati pure al tavolo verde.