L'oroscopo del 29 luglio 2024 di Branko

ARIETE Le stelle brillanti descrivono un giorno di soddisfazioni nel campo pratico, possibilità del tutto inaspettate che richiedono però impegno e fatica. Il guadagno, assicura Mercurio, sarà alto. Venere è un angelo d’amore. Il periodo che precede la tanto attesa vacanza di Ferragosto inizia con Luna calante in Toro - famiglia, genitori figli e fratelli. Le novità, che riguardano avvenimenti affettivi, richiedono disponibilità finanziaria. Arriva oggi stesso, grazie a Mercurio in Vergine.

TORO Dall’ultimo quarto e fino alla Luna nuova di domenica 4 agosto notevoli miglioramenti nelle finanze, fruttuose ricerche di un impiego per i giovani, anche stagionale, vi conviene insistere molto tutta la settimana, illuminata anche da Mercurio. Sono importanti specie le questioni vecchie o nuove che interessano la vostra famiglia di origine o quella del coniuge, sempre molto importanti, e per qualche verso delicati, i rapporti con i parenti stretti che non vivono con voi, anche fratelli. Venere vi osserva divertita, non capisce dove guardate.

GEMELLI Il cambio di Luna in Toro, nella vostra 12ª casa zodiacale, penalizza leggermente il settore della salute, avete bisogno di riposo e di dormire qualche ora in più. Non preoccupatevi per il lavoro e gli affari, non perderete nulla di importante, anche le persone con cui siete in competizione oggi concludono poco. L’agitazione in famiglia è dovuta alle novità liete in preparazione o già avvenute. Venere illumina la Bilancia, le vostre emozioni più belle, meravigliosi momenti anche con bambini, nipoti. Battesimo in vista in molte famiglie.

CANCRO Una piccola grande soddisfazione nel campo pratico. Non si tratta solo di affari, ma di qualcosa che va oltre il denaro, una rivincita morale. Questa infatti è la forza e la potenza di Saturno, alla fine ripaga sempre. Avete ancora una forte Luna nel punto degli incontri, ma soprattutto Mercurio in Vergine propizia incontri prestigiosi, eleganti, sofisticati. Voi stessi vi presentate con uno stile decisamente elegante e personale, sarete notati in posti di vacanza.

LEONE È del tutto normale se siete un po’ esauriti dopo l'evento della Luna ultimo quarto in Toro, che peraltro vi disturba tutto il giorno, mettete quindi in preventivo qualche intoppo, possibile un ritardo nel lavoro e in casa. Mentre vi rilassate, cominciate a studiare qualcosa di importante per il fine settimana quando avrete nel segno la Luna più importante dell’anno, Luna nuova in Leone. Ma già domani avrete qualche bella soddisfazione, sarà un regalo di Venere e si sa quando Venere decide di premiare un segno lo rende protagonista felice di un grande amore.

VERGINE Voi stessi siete sorpresi di questo vivace movimento sotto il profilo delle possibilità professionali, create da Mercurio nel segno. Visto che il lavoro, per voi è anche guadagno, non mancano occasioni di aggiungere una somma di denaro più che discreta al vostro conto in banca. Molto interessante anche oggi ultimo quarto in Toro, che vi collega con persone lontane ma potrebbe significare anche la necessità di raggiungere qualcuno che si trova attualmente lontano. In amore sono i vostri occhi nocciola la migliore pubblicità per il vostro cuore impaziente di amare.

BILANCIA Avete ottenuto molto durante l'anno, nel lavoro e nelle finanze, eppure avete impressione di essere in attesa di una promozione, un’altra possibilità, un grande salto di qualità, un colpo di fortuna… A proposito di fortuna, come segno siete già fortunati visto che avete la protezione di Venere, stella della vostra felicità, che tutta la settimana crea una situazione unica per l’amore o per le vostre ambizioni di successo. Ma questo ultimo quarto serve anche per cambiare certe situazioni private, aiuta a trovare un percorso diverso insieme ad altre persone e in altri posti.

SCORPIONE Questa Luna ultimo quarto che dovete sopportare tutto il giorno è una fase molto delicata, per non dire critica, per quanto riguarda le collaborazioni, in parte anche il matrimonio. Nel caso dovesse concludere qualcosa o con qualcuno, abbiamo la sensazione che sarà un bene per voi, perché già domani avrete l’occasione di iniziare nuovi rapporti sotto un’altra Luna, decisamente più fortunata. Voi dite che finora questa estate non è una favola? Date tempo al tempo… Ferragosto deve ancora arrivare.

SAGITTARIO Non c'è bisogno di fare bilanci, siete già abbastanza controllati da altri, fate però un punto della situazione di questo mese, mettete insieme le cose che sono riuscite e portatele avanti. Oggi avete ancora una profonda Luna in Toro, vostro settore del lavoro e affari, che manda, già al risveglio, stimoli alla vostra mente. Considerando che avrete alla fine della settimana Luna nuova in Leone, pensate alle nuove iniziative. In questi primi tre giorni dedicate più tempo al vostro corpo, alla bellezza, alla vostra spiritualità. Una volta cantavate: vissi d’arte, vissi d’amore. E vi bastava.

CAPRICORNO Le stelle che incidono sulle questioni pratiche sono in fermento da qualche settimana, ma certo che questa Luna in Toro, segno della vostra personale fortuna, porta le occasioni giuste per progredire e guadagnare. Non c’è un preciso settore dove orientarsi per gli investimenti, diciamo che anche l'acquisto di un gioiello potrebbe diventare un ottimo investimento. Noi guardiamo i movimenti finanziari molto in avanti, per questo consigliamo oro. Le donne del segno sono così belle che meritano una pietra preziosa, smeraldo.

ACQUARIO Siete fatti così, dovete fare le cose al contrario, sotto la spinta del vostro protagonismo. Il vostro ego non ha eguali nello zodiaco, ma finché avete contro Luna in Toro lasciatelo da parte, magari riprendete la corsa domani. Se agite, nelle collaborazioni o in ambienti importanti, rischiate di restare isolati. Per non sentire in maniera eccessiva questa Luna, controllate reazioni nervose o troppo scoperte, non alzate la voce nemmeno in famiglia e ancora meno in amore. Avete qualcosa da farvi perdonare.

PESCI Proficuo contatto Nettuno con Luna in Toro, ravviva i legami un po’spenti, porta nuovi incontri, conoscenze, amicizie.

Selezionate le persone soprattutto se vi interessano sotto il profilo professionale, ricordiamo che il Toro è strettamente legato agli affari, alle banche, è il segno della Apple, per intenderci. Prezioso l'aiuto di Venere dal Leone, che è forse più interessata all'andamento della vita pratica ma potrà creare anche momenti di vera gioia in amore. Vestitevi di verde, colore benaugurante di Venere.