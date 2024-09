L'oroscopo del 29 settembre 2024 di Branko

ARIETE Giornale radio. Oggi, 29 settembre, la situazione è ancora un po’ agitata, ma l’ingresso della Luna, notturna suggeritrice dei nostri pensieri e delle nostre emozioni, nel segno della Vergine, per voi rappresenta la salute innanzitutto e poi il lavoro e tutte le questioni economiche, comprese le spese o gli investimenti in casa. Però è richiesta anche una piccola dose di spiritualità, in amore trasformatevi in esploratori nell’animo di chi vi interessa. Sembrate perplessi, come mai?

TORO Riprende un bel fermento per le questioni professionali e in genere per tutti gli affari che sono urgenti per le vostre esigenze personali e che calmano poi l’insofferenza che vi prende per ogni piccolo ritardo. Luna è passata in Vergine ed è in filo diretto con il vostro Urano, significa che saranno più veloci anche i lavori e cambiamenti in casa. In aspetto con Marte, Luna accelera magnificamente la passione in amore tanto che persino il coniuge ne resterà sorpreso. Approfittatene.

GEMELLI Le solite noie con la Luna in Vergine: gola, corde vocali, un accenno di influenza. Non esagerate, il transito dura solo due giorni e non vi impedisce di fare un altro programma professionale e di intraprendere nuovi affari martedì 2 ottobre. Infatti il nuovo mese apre con la Luna nuova in Bilancia stimolata dal vostro Giove, avete in mano una grande carta professionale, forse l’occasione di iniziare un percorso nuovo e prestigioso, buono anche l’influsso sul vostro conto in banca.

CANCRO Nell’attività sono ben visti i guadagni, non mancano circostanze di favore e di fortuna, ma nei rapporti con i superiori, colleghi e collaboratori è necessaria molta diplomazia. Luna per due giorni in Vergine, buona per mettere a posto l’abitazione e la casa che possedete fuori, al mare, al lago. Vi renderà più tranquilli nel lavoro però sappiate che martedì inizia il novilunio in Bilancia che richiederà molto del vostro tempo per la famiglia. È vicino un bellissimo avvenimento in amore.

LEONE È passata quella splendida Luna nel vostro segno, ma è ancora tutta a vostro favore. In Vergine sarà molto buona per le questioni economiche e per il commercio o scambio di oggetti preziosi, antiquariato e tecnologici, Urano. Le questioni pratiche entrano in un vortice di nuove possibilità nei giorni della nuova Luna in Bilancia. Le questioni amorose passano in secondo piano e questo è un bene per voi, Venere vi chiama ad essere comprensivi con il coniuge.

VERGINE Emozioni, novità, innamoramenti, posti nuovi, grinta e passione. Questo è il messaggio della Luna che inaugura l’autunno nel vostro segno e vi vuole vedere innamorati, appassionati. Lo scatto con Marte ha la forza di portare alle persone sole una passione che farà risplendere i loro occhi di lince. Sarà un grande amore? Non fatevi questa domanda, vivete questa bella gioventù del cuore e dei sensi portata da Venere nel sensuale Scorpione - se vi corteggia, non lasciatevelo scappare!

BILANCIA I festeggiati di oggi sono in splendida compagnia. È il compleanno di Brigitte Bardot, mio mito assoluto nella gioventù per la sua bellezza e la sua provocante sensualità, adesso condivido le sue idee e soprattutto il grande amore per gli animali. Siete anche voi così, lo so. Mentre inizia ottobre che è il vostro mese zodiacale, arriva subito la Luna che diventerà nuova tra martedì e mercoledì. Oggi rilassatevi, passeggiate, divertitevi, programmate una vendetta.

SCORPIONE Finalmente l’autunno: cielo che cambia colore, lampi, pioggia, foglie che il vento porta via… Ritroverete voi stessi, ma non è facile dormire da soli in queste notti di fine settembre-inizio ottobre, con Luna quasi senza luce in Vergine che vi ricorda quelle notti in riva al mare. Ma Nettuno è sempre lì, nel mare dei Pesci, Venere è con voi e crea un incanto in cui irrompe Marte e rende tutto più sensuale. Penso che troverete un amante oggi. Guardate che io di queste cose me ne intendo.

SAGITTARIO Avete appena fatto un sospiro di sollievo con l’uscita del Sole dalla Vergine, ecco che settembre si conclude con Luna in quel segno opposta a Saturno e Nettuno. Costa fatica il lavoro, anche in casa, ma vale la pena impegnarsi e preparare un nuovo inizio, sotto la Luna nuova che nascerà in Bilancia il 3 ottobre. A una condizione però, non vi dovete mangiare il fegato per cose che non sono poi così importanti come vuole farvi credere l’ingannevole Nettuno. Sogni in amore.

CAPRICORNO Noi dobbiamo sempre ricordare che la stagione della Bilancia porta qualche noia nella salute, per non dire nel campo professionale, ma possiamo affermare che siete ormai fuori da impedimenti seri. Deve semplicemente passare Mercurio, Luna nuova nascerà nel settore che influenza il vostro successo, quindi non ci sarà soltanto qualche problema ma anche una nuova possibilità per una nuova grande riscossa. Voi ce la farete, come sempre, anche in amore.

ACQUARIO Qualche donna Acquario, provocata da Venere, sente la nostalgia di un uomo amato tanto tempo fa e forse di nascosto… Giove nel campo delle conquiste sentimentali ma anche conquiste professionali e nel mondo del business, vi dice che il mondo è pieno di uomini. Lo stesso vale ovviamente anche per gli uomini del segno, basta che ci sia la Luna giusta e questa in Vergine lo è di sicuro. Innamoratevi di tutti, riprendete ad amare, lunedì tornerete a lavorare.

PESCI No, non ci voleva Luna in Vergine opposta a Saturno e Nettuno, ma le stelle devono fare il loro percorso, poi vi daranno il carburante - Urano - necessario per riprendere con grinta e spirito vincente le battaglie per il successo lavorativo.

Questo accadrà tra martedì e mercoledì, sotto Luna nuova in Bilancia che intende fare qualcosa anche per cambiare la vostra vita. Oggi siete distratti, ma è una meravigliosa distrazione, conseguenza del vostro essere innamorati follemente.