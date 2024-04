L'oroscopo del 3 aprile 2024 di Branko

ARIETE Le energie sono ancora a un livello basso, ultimo quarto di ieri lascia conseguenze per quattro giorni. Cercare di ottenere un risultato giusto per dire che avete ottenuto qualcosa, che senso ha? Le stelle parlano di questioni importanti che possono determinare il futuro svolgimento della vostra attività, affari. Meditate fino alla vostra Luna nuova del giorno 8. Oggi Luna è tornata ottimista, rende particolarmente intenso l’amore, famiglia, amicizie. Per quanto riguarda i nuovi amanti, funzionano.

TORO Luna è passata in postazione critica, per quanto riguarda i rapporti con l’ambiente professionale, ma non compromette il successo delle iniziative personali. Non è una novità: non siete fatti per le collaborazioni. Luna in Acquario quadra Urano, problemi all’apparato circolatorio. Una questione d’amore deve uscire alla luce di questa vostra bella primavera. Presto ottima anche per le finanze, speculazioni in vari settori. Giove invita ad attendere notizie, arriverà amore.

GEMELLI C’è un antico detto anglosassone che dice: esci ed esplora, che si adatta perfettamente al vostro carattere, ma in questo momento è un po’ difficile fare quello che uno si sente di fare ed è anche capace. Ma questa Luna in Acquario fino a venerdì è molto buona per chi volesse trovare novità e occasioni lavorative-professionali diverse. Luna in aspetto straordinario con Mercurio accende la passione coniugale. Tra nove mesi chi sa…

CANCRO Luna diventerà molto buona col passare delle ore, bellissima durante il weekend, Marte apre alla grande la pagina delle relazioni sociali, potrete fare nuove conoscenze (molto virili per la donna Cancro) che potranno svilupparsi in una vera amicizia. Forse troverete anche un amante, ma non sembra questo l’argomento principale perché siete abbastanza confusi circa le decisioni da prendere in economia.

LEONE Qualche tensione è da preventivare anche nel matrimonio, dice Luna opposta dall’Acquario, anche perché siete così impegnati nella corsa verso il successo, oppure vi tocca controllare l’andamento degli affari. Si richiede alta diplomazia. In un momento, con un gesto e con poche parole, potreste guastare i rapporti. Marte vi guarda con occhi di desiderio, accenderà un alto falò erotico.

VERGINE Luna in Acquario e la ritrovata protezione di Mercurio, vostro pianeta guida, consentono di avanzare verso l’affermazione personale. In più avete la straordinaria protezione di Giove, capace di risvegliare la vostra ambizione e i sogni segreti. L’instabilità che si verifica nella situazione generale può diventare la vostra occasione!! Salute: seguite la disciplina, riposo e riposo.

BILANCIA La fortuna arriva oggi dalla Luna in Acquario segno che nell’oroscopo occupa il vostro settore dell’amore, dei figli, delle amicizie, di nuove felici occasioni. Attenzione, attenzione. Oggi non si nota il nervoso Mercurio, potrebbe arrivare una prestigiosa proposta di lavoro. Fate di voi stessi l’occasione più bella e più interessante, anche per la vostra attività. Prendete la vita anche così come viene, non si può sempre fare tutto con la calcolatrice.

SCORPIONE Quando pensate di essere all’estremo delle forze fisiche e nervose, arrivano notizie, succede qualcosa di inatteso che vi dà nuovo sprint. Per questa ragione dovete sopportare anche la più fastidiosa delle Lune, come Luna in Acquario. Ma dovete intervenire nelle collaborazioni che restano il punto critico del vostro oroscopo. Amore: guardate il cielo, strane cose appaiono lassù, anche una stella cadente…

SAGITTARIO Dovreste essere più attenti alle nostre previsioni, avreste di più anche sotto il profilo finanziario. L’argomento economico è complicato in questo periodo nettuniano, ma con Luna in Acquario (segno dei vostri profitti) e Mercurio in Ariete, siete probabili protagonisti in affari e nella professione. Venere e Marte, i due amanti dello zodiaco, non sembrano interessati alle vostre crisi amorose e matrimoniali, per questo bisogna approfittare di ogni Luna positiva.

CAPRICORNO Non è facile valutare l’atmosfera nel vostro ambiente di lavoro, per via degli imprevisti (anche politici) che vi costringono a cambiare programmi. Mercurio è un fattore di disturbo, mette in discussione anche le scelte fatte nel passato, disturba i rapporti con i figli. Anche con tante salite e discese, il vostro amore vince, i rapporti validi trionfano. Amore: come lo avete sognato. Cautela nelle attività fisiche, gambe deboli.

ACQUARIO Plutone è un corpo celeste ancora oggetto di studio, essendo stato scoperto appena nel 1930. In Acquario è entrato il 20 gennaio, dopo un’assenza di oltre due secoli e mezzo, quindi anche noi cominciamo a capire i suoi segreti. Quello che vi possiamo dire oggi è che, congiunto alla Luna nel vostro segno, Plutone sviluppa impulsi istintivi creativi (geniali idee nel lavoro); il trasporto amoroso è invaso da passione imperiosa e generosa.

PESCI Voi dovete tenere d’occhio Saturno, nella salute soprattutto, ma questa primavera è decisiva per il futuro del vostro lavoro, per il successo professionale, la situazione economica generale e anche i beni di famiglia.

Mai come ora potete dare un segnale di attacco o trovare la via di uscita dalle relazioni che non vi interessano più. Andate indietro con la memoria: quando, perché, come, da chi sono nati i vostri problemi?