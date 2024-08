L'oroscopo del 30 agosto 2024 di Branko

ARIETE Ancora forte influsso della Luna in Cancro, che porta l’attenzione sulla casa e famiglia, genitori e figli. Man mano però si avvicina al Leone e diventa più leggera, gioiosa, appassionata. Bello l’impulso di proteggere le persone care e gli amici, attenti solo a non diventare troppo possessivi. Il mese si conclude con Mercurio attivissimo, eccezionale l’aspetto con Giove, non solo impegno e bravura, avete anche fortuna in ogni vostra iniziativa. Provocazioni sessuali.

TORO Se dovete prendere un traghetto, il mare è molto presente nel vostro cielo, oppure un treno, un aereo, partite possibilmente nella prima parte del giorno quando la Luna è ancora in Cancro. Buona anche per le iniziative economiche, aiuta insieme a Urano a trovare il coraggio per iniziare imprese che in altri momenti vi avrebbero intimorito. In amore sarete più possessivi emotivamente, come se aveste paura di essere soli e allontanati. Sbalzi di pressione in serata.

GEMELLI Le attività di gruppo non sono proprio il vostro genere, in fondo siete già in due - Castore e Polluce - però in un momento di passaggio o di incertezza, le collaborazioni aiutano. Luna in Leone positiva con Mercurio, espande influssi benefici sul vostro weekend che deve essere dedicato molto alla vita sentimentale, per sfruttare fino all’ultima goccia il nettare di Venere in Bilancia. Siate pronti anche a un innamoramento a sorpresa, pure se siete già legati, qualcuno metterà gli occhi su di voi.

CANCRO Comunque vada sarà bene per voi. Luna ancora nel segno fino a sera, vi porta il profumo del mare, sapore di sale in amore, il ricordo di quel granchio visto sullo scoglio e mai catturato… Adesso però dovete catturare qualcosa: un affare, un lavoro, un successo su un concorrente che non è poi invincibile come credevate. Molti dicono che avete un cuore d’oro, dovete essere meno generosi sotto il profilo materiale. Chi vi ama scoprirà anche un cubetto di ghiaccio che tenete in fondo al cuore - gelosia.

LEONE Segno del re e delle regine, in questo momento siete di grande attualità, e le stelle che si interessano del vostro lavoro e del vostro amore sono luminose come non mai. Arriva nel segno una magnifica Luna che vi porterà in settembre, in aspetto con Venere e Marte, i due amanti, potrà rendere indimenticabili questi due giorni. Giove potrà darvi molto della sua fortuna anche in affari finanziari che crescono come funghi dopo la pioggia e annunciano un settembre di ottimo raccolto.

VERGINE La vostra situazione si è un po’ appesantita a causa di Marte negativo tutto agosto, ancora dovete essere prudenti nell’attività fisica, certi sport anche sul mare, ambienti che presentano dei pericoli. La prossima settimana termina questo influsso negativo e nascerà la vostra personale Luna nuova, da cui potrete ripartire nella direzione che desiderate. Quando la Vergine si fissa su un progetto e anche su una persona, nessuno la ferma. C’è chi dice che anche l’autunno sarà caldo, le stelle lo annunciano addirittura bollente. Desideri in amore.

BILANCIA Ancora qualche segnale di stanchezza e agitazione, ma verso sera Luna passa in Leone e si verifica immediatamente un contatto bellissimo tra la vostra Venere e Giove, aspetto stupendo per l’amore e benefico anche per le finanze. Non abbiamo controindicazioni, il weekend è come una cartolina illustrata di Cipro, isola dove nacque Afrodite, la vostra Venere, dalle acque di Fontana Amorosa. P.S. non aspettatevi troppo dalla gente, nessuno vi protegge meglio di Marte.

SCORPIONE Cosa rappresenta il Toro nella vostra vita? Certamente è molto importante nella elaborazione del vostro oroscopo, a seconda degli aspetti che forma con i pianeti che poi incidono anche sui vostri rapporti, collaborazioni, matrimonio. Urano in quel segno, in questo passaggio dall’estate all’autunno è fortemente stimolato da Sole e Saturno, che sono a vostro completo favore. Avanti! Le stelle, la vita, il destino… mettono il futuro nelle vostre mani. Mani da prestigiatore.

SAGITTARIO Siete governati da Giove, definito “la grande fortuna”. È naturale aspettarsi il massimo, ma in questo periodo Giove guarda altrove… Avete però la “piccola fortuna” di Venere, a vostro favore, in più Luna bellissima in Leone chiude agosto e apre settembre. Torna a settembre, come in quel delizioso film con Gina Lollobrigida e Rock Hudson. Se vi impegnate sin dal mattino anche voi sarete questa sera protagonisti di una pellicola d’amore.

CAPRICORNO La superficialità che sentiamo e vediamo intorno a noi, non è gradita a Saturno, che prima o poi presenterà un conto, ma in mezzo all’incompetenza il Capricorno vince! A causa della Luna in opposizione siete nervosi e mette l’accento sulla salute e sui contatti medici. In serata arriva una benefica luce proprio della Luna che passa in Leone. Mercurio favorevole per i viaggi di lavoro o per diporto, non mancano occasioni per vivere momenti di intrigante passionalità. Famiglia come un terminal, tutti arrivano e partono in ritardo.

ACQUARIO Silenzio, parla Plutone! Entrato nel segno in gennaio, domenica ritorna in Capricorno per due mesi e mezzo circa, significa che avrete una maggiore libertà di programmare le azioni per il futuro. Non c’è un solo settore che le stelle favoriscono o discutono, tutto l’arsenale delle vostre capacità, talento e ambizioni professionali e sentimentali, richiede un modo diverso di sistemare le cose. Questa sera Luna da emicrania.

PESCI Anche oggi avete la Luna in uno stato di grazia, prima nel segno del Cancro e poi in Leone, succederà qualcosa che vi farà esclamare: chi mai l’avrebbe detto, quella persona e quella fortuna! Aiutati anche dal fascino esplorate sentieri del tutto nuovi, per essere

pronti alle azioni rinnovative che noi prevediamo dal 1 settembre con il ritorno di Plutone in Capricorno, Luna nuova in Vergine il giorno 3. Aggrappatevi al vostro amore, risplenderete in una luce fantastica molto presto.