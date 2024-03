L'oroscopo del 30 marzo 2024 di Branko

ARIETE Buona Pasqua: amore, viaggi, successo. Dipende naturalmente dal lavoro che svolgete, dai programmi già impostati, ma tenete presente che siete in grado di guadagnare anche nei giorni festivi. Certo non manca la passionalità, nuovi incontri molto hot (Mercurio incontenibile) soprattutto durante i viaggi. Tutto diventa ancora più eccitante per l’amore grazie allo stimolo della Luna in Sagittario fino a Pasquetta. Passione alle stelle, incontri divertenti.

TORO Pasqua marziana, quindi molto passionale, partiamo senz’altro con Marte e Venere in perfetto amore, ma non dimentichiamo che la vostra Pasqua è sotto il diretto e paterno influsso di Giove, astro della fortuna. Luna in Sagittario aumenta l’ottimismo e il buon umore, avrete risposte immediate dal vostro amore, ma la vera sorpresa di questo cielo azzurro sono le combinazioni inattese e impreviste per ottimi affari. Pasquetta avrà Luna in Capricorno, ancora acqua al vostro mulino.

GEMELLI Pasqua di confine. Secondo anno consecutivo con Saturno in Pesci, questa volta anche la Luna complotta dal Sagittario, influsso che segnala un’altra possibilità di cambiamento nel settore che vi interessa. L’occasione sarà data da Mercurio in postazione fortunata. Di questa Pasqua ricorderete anche Plutone terribilmente sexy. La vita e l’amore entrano in un giro di sfide e di conquiste come anche di qualche rinuncia, mai visto.

CANCRO Cosa ci possiamo fare se Luna propone anche per questa Pasqua come luogo d’amore… Venezia? Città legata al segno del Cancro sin dai tempi di Marco Polo (Cina è anche Cancro). Per non parlare del Moro di Venezia, Otello. Venere una colomba bianca e Marte sua amante entrambi in un segno amico (Pesci). Ritrovata la passione fisica o la nascita di un nuovo sentimento, è molto probabile. È possibile guadagnare ma le occasioni bruciano con rapidità, meglio aspettare.

LEONE Dopo le ore 11:00 è già Pasqua! La Luna in Sagittario aggiunge il suo materno influsso a quello paterno del Sole, che splende in Ariete insieme a Mercurio – novità, novità! Viaggi meravigliosi anche per stringere nuove amicizie, che aiuteranno a riacquistare la serenità e la fiducia in se stessi. Ci piace definire la vostra Pasqua 2024, un passaggio per il futuro.

VERGINE Quelli di Saturno… secondo anno con il pianeta delle grandi prove in Pesci, opposizione, che nasce nel settore del matrimonio e dei rapporti stretti in generale. Mercurio, il vostro prezioso astro è indicato per lunghi viaggi, l’estero appare una scelta azzeccata. Anche la vicina Provenza è un posto ideale per voi, avete bisogno di respirare il profumo di lavanda, la vostra pianta astrale, ma ricordate che la Vergine ha anche un intenso rapporto con il mare.

BILANCIA Meglio per voi che la Pasqua arrivi così presto perché, dopo il relax avrete più tempo per realizzare una grande primavera professionale. Pensiamo più ai giovani del segno, maggiormente stimolati da Venere e Marte (stimolati persino dalle difficoltà), ma anche voi “anta” troverete preziose occasioni di riscossa, a patto che non ritorniate sui passi perduti. Il cuore ancora scosso dal plenilunio del 25 vi comanda di dedicarvi all’amore con impegno.

SCORPIONE Pasqua, rinascita. Siete conosciuti nello zodiaco per la vostra capacità di rinascere. Una perfetta trasformazione non è ancora possibile, Urano è contro, ma intanto proseguite con il rinnovamento che avete già iniziato. Nuovi amori? Secondo la tradizione nascono a Portofino, ma voi sapete dare a qualsiasi luogo l’impronta romantica e sensuale specie quando siete cullati dalle dolci onde di Venere, incantevole in Pesci. Chi sarà da voi sedotto, è come se avesse azzeccato un terno secco sulla ruota di Napoli.

SAGITTARIO Passaggio in India, per dire, il momento astrale presenta alcuni influssi molto impegnativi, come Saturno e tre pianeti in Pesci. Si tratta di problemi che ritornano dopo 7, 14 o 21 anni, che sono poi anni di Saturno. Ma avete la Luna nel segno che rende bella la vostra festa di primavera. Previsioni positive anche per la sfera economica e si basano soprattutto sulla clamorosa combinazione Mercurio-Giove-Plutone. Sembra proprio che la vita entri in una fase di nuova felicità…

CAPRICORNO Pasqua in fiore. I due fiori dell’amore, Venere e Marte, sono in aspetto magnifico con Giove e Urano in Toro, vostro campo della fortuna. Non è un campo largo… per vostra fortuna, tutti gli influssi positivi sono concentrati solo sulla vostra montagna, organizzatevi in famiglia e tenetevi pronti per un nuovo emozionante evento. Ed infine trovate anche la forza di concludere all’istante con chi voi sapete. Pasqua d’amore, solo amore, nient’altro che amore.

ACQUARIO Vista la bella Luna in Sagittario e il transito magnifico di Mercurio per i viaggi, non potete proprio restare fermi nello stesso posto. Pasqua con chi vuoi, come dice il proverbio, ma è anche vero che Giove può sempre creare qualche situazione importante in famiglia. Si tratta anche di avvenimenti lieti, nozze o battesimi, feste e ricorrenze, così si spiegano le vertiginose spese da affrontare. L’amore? Non ve lo siete fatto mai mancare, figuriamoci a Pasqua!

PESCI Guardandovi da vicino in questa prima mattina di Sabato Santo, fate venire in mente posti lontani, esotici, misteriosi, carichi di spiritualità. Questa è per voi la seconda Pasqua segnata soprattutto dalla presenza di Saturno, ma non è più così pesante come prima. Contate sull’aiuto di Giove, Marte e Venere nel vostro segno, ogni ostacolo può essere superato.

Pasqua meravigliosa per l’amore e gli affetti, ci piace anche la folta presenza di parenti e amici.