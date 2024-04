L'oroscopo del 4 aprile 2024 di Branko

ARIETE Partenza. Proseguono le bellissime influenze astrali che vi aiutano a fare, di questa, la primavera della vostra vita. Raccoglietevi, impegnatevi, Luna ritorna amica straordinaria in Acquario e indica la possibilità di intraprendere un sentiero nuovo, anche in amore. La prossima notte Venere arriva nel segno. Le collaborazioni sono importanti per il successo. Tenete a bada l’orgoglio talvolta e accettate consigli, suggerimenti.

TORO Dolori addominali e crampi, questo un primo effetto della Luna in Acquario, contrastata da Urano, il giorno impone cautela. L’importanza dei cambiamenti o delle provocazioni della Luna acquariana (può tagliare di netto, oppure aprire di colpo) vi sarà chiara fra qualche giorno. Restate freddi e impassibili davanti alle critiche. Lasciate scivolare. Mantenete la serenità in casa e la passionalità in amore.

GEMELLI Il destino sociale si presenta instabile, mobile, variabile. Una incertezza generale che non mette però in crisi il vostro segno, nato dalla confusione, anzi, al contrario, in questa dimensione di incertezza voi trovate facilmente ispirazione e anche la forza di reagire nel lavoro e in affari. Due giorni intensi anche per la vita sentimentale, la prossima notte Venere ritorna amica nel segno dell’Ariete.

CANCRO Luna nel segno dell’Acquario suggerisce una mossa indovinata, ma in affari tutto deve essere fatto in perfetta regola con le norme burocratiche e legali, Mercurio è ancora instabile nel segno dell’Ariete, e da domani anche Venere sarà lì. Non escludiamo che troverete la porta aperta per entrare o per uscire da un certo ambiente. Avrete una prova di amicizia, di amore, o di ammirazione.

LEONE Siete nuovamente, o sempre di più, un punto di riferimento nell’ambiente professionale e in famiglia, nella vita sociale e nelle amicizie. Il settore delle collaborazioni è oggi esposto a verifiche, mentre Giove minaccia crisi con l’ambiente. Per fortuna che Venere canta! Domani ci fa piacere segnalare che sarà in Ariete, facendo così di aprile un mese d’amore e di grande passione.

VERGINE Il numero maggiore di transiti positivi si riserva al settore del lavoro che corrisponde al segno dell’Acquario, dove oggi è presente una Luna creativa e produttiva, siete imbattibili nella vostra attività, avrete la possibilità di avanzamenti di carriera o un diverso impiego. Di questo si fa garante Giove. Non è facile liberarsi di un pensiero d’amore o di una persona… ma perché voler ritornare indietro? Aprile porta Venere positiva, domani.

BILANCIA Avete superato la seconda fase lunare del periodo arietino, difficile sia per il privato che per il pubblico, ma la situazione dovrà essere ancora monitorata. Intanto oggi approfittate della fortunata Luna in Acquario, settore dell’amore, anche se Mercurio tira in un’altra direzione, in particolare verso le collaborazioni vecchie e nuove, non significa assenza di passione oppure che l’amore non vi prenderà il corpo e l’anima. Chiudete a chiave le vostre emozioni.

SCORPIONE Influssi anche pesanti che lasciano spossati, ma non vinti. Del resto, lo sanno tutti che voi funzionate meglio quando aumentano le incognite e le complicazioni. Siete un capitolo a parte, in casa e nel lavoro. Plutone è adesso contro, ancora più insidioso perché congiunto alla Luna in Acquario, ma vi riconosce come figli prediletti, insieme a Marte che vi sostiene invece in tutto e per tutto. Chi vedo? Venere sorride in Pesci ultimo giorno, Monna Lisa.

SAGITTARIO Il vostro segno ci ispira, crediamo possiate realizzare un giorno validissimo per l’attività, quella di sempre e anche una possibilità nuova, con gente che non avete mai trattato finora. Questa è la sorpresa della Luna in Acquario, particolarmente incisiva per avvocati, notai, commercialisti, militari. Venere (sorpresa domani) vi invita a fumare la pipa della pace con una pecora nera della vostra famiglia, prima smarrita ora ritrovata.

CAPRICORNO Le vostre Lune degli ultimi tempi hanno provocato scosse nel mondo, adesso siete voi a dovervi preparare a un breve terremoto nel mondo privato. Ma visto che si tratta della nuova fiamma di Venere in Ariete, potrebbe trattarsi anche di un colpo di fulmine. Salute: controlli, visite mediche solo per essere più sereni e poter lavorare come vi piace. I rapporti di vecchia data sono sottoposti a queste pulizie di primavera. Qualche collaborazione cadrà.

ACQUARIO Questa prima Luna di primavera nel segno è arrivata per crearvi una dote per le prossime stagioni, che annunciano di essere sin da oggi ricche di nuove esperienze e nuova prosperità. Tenetevi pronti e presentate le vostre richieste-domande perfette in ogni dettaglio. Il risultato o la somma in ballo è molto alta. Se invece cercate l’amore vi dovete attivare molto di più, essere meno innamorati di voi stessi e più cerimoniosi verso l’altra persona.

PESCI Bye-bye baby, come Marilyn Monroe, Venere canta e vi saluta, la prossima notte lascia il vostro mare e si lancia nel fuoco passionale dell’Ariete. Ma siete sempre in grado di trovare l’amore se lo cercate, avete Marte appassionato e Giove in Toro che fa vivere emozioni forti in amore. Siete molto amati in famiglia, dai figli, amici. Partecipate alle riunioni sociali. P.S.

Saluto da Venere: “Datemi un bacio ancora, labbra odorose!” (Tasso).