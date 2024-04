L'oroscopo del 5 aprile 2024 di Branko

ARIETE Chi vi ha svegliato con un bacio sulla fronte? Venere, allodola del mattino, stella dell’amore e della fortuna, che effettua un transito nel vostro segno breve ma decisivo fino al 29 aprile, questo mese è per di più dedicato a Venere. Il calendario romano attribuisce proprio a lei, che aveva generato Enea, il dono della nuova vita. Venere Genitrice inizia la corsa verso nuovi amori, saranno rafforzate le unioni di vecchia data. Nello stesso tempo e con lo stesso ritmo avanzano lavoro, successo, guadagno.

TORO Non è tranquilla l’odierna Luna, attenti a non dire troppo nel lavoro, a non essere precipitosi nelle decisioni, visto che è proprio nell’ambiente professionale che questa Luna esercita l’influsso più forte. Non negativa, ma silenziosa, sarà Venere nel segno dell’Ariete fino al 29 aprile, quando finalmente arriverà nel vostro segno. Questo momento astrale prepara una nuova e vittoriosa partenza in vari settori della vita.

GEMELLI Mentre la Luna gira verso i Pesci, nelle stesse ore, Venere lascia quel segno e diventa per voi bellissima in Ariete. Una Venere marziana che prende molte caratteristiche del segno: il coraggio, l’intraprendenza, la passionalità, il gusto della battaglia e del successo professionale. Il weekend vi obbliga a stare ancora fermi ma potete già fissare appuntamenti importanti per la prossima settimana con Luna nuova in Ariete.

CANCRO La novità non è molto positiva a prima vista, Venere si avvicina a Mercurio già presente in Ariete (segno amato e odiato), ma tranquilli! Transita pur sempre nel settore del successo, servono anche i rimproveri in amore. Il rapporto coniugale è illuminato da una Luna generosa in Pesci, congiunta a Marte e Nettuno. Transiti che aiutano molto gli incontri di lavoro e di affari. In tempi diversi dagli attuali avremmo detto che la fortuna c’è all’estero, ma alcune riserve sono dovute. Vedete voi.

LEONE Un inventario delle cose fatte e dei soldi guadagnati, poi ricominciate da capo se insoddisfatti del risultato. Il giorno è da considerarsi fortunato, non appena la Luna entra in Pesci, questa volta anche per l’amore. Amore che ritorna-risplende-impazzisce di gioia, con Venere super fino al 29 aprile! Soddisfazioni in viaggio, siete come Napoleone (Leone) che, pur avendo studiato poco, aveva un’idea su tutto.

VERGINE Dopo la navigazione di Venere in Pesci, gli amori non arrivati in porto sicuro, devono essere ripensati. La nuova Venere, tutta fuoco in Ariete, ma più ancora i prossimi pianeti in Toro, dicono che sarà più grande il vostro prossimo amore. Anche Mercurio nel segno dell’Ariete approva nuove transazioni e speculazioni, ottimo per i lunghi viaggi ma con la cautela richiesta a tutti i segni. Il cuore torna a sognare.

BILANCIA La Luna nelle prime ore del giorno è bellissima nel settore dell’amore e di ogni felice inizio, evidenzia una vostra grande voglia di lottare per una nuova indipendenza personale. Siete il segno delle collaborazioni, rappresentate dai due piatti della bilancia che entrano in una breve crisi di verifiche. Dopo Mercurio ora anche Venere è in opposizione… Però Saturno, giudice giusto, vi farà vincere.

SCORPIONE Venere in Ariete, per voi occupa il settore del lavoro e della salute. Quel piccolo ma significativo tocco della fortuna che ci vuole sempre nella vita arriva dalla Luna in Pesci con Saturno, Marte e Nettuno nel punto più alto dell’oroscopo, avete nuovamente il destino nelle vostre mani. Gli altri segni non lo possono capire ma voi sì - tutta la vostra vita sembra un intreccio di casi, misteri e destini.

SAGITTARIO Bellissima questa Venere in Ariete, ingresso che coincide con la presenza di Mercurio e del Sole proprio nel vostro campo della fortuna! Il cielo ha in serbo per voi un’altra formidabile possibilità di successo nel lavoro e in affari ma, per piacere, in questi due giorni acqua in bocca! Luna è in Pesci chiama verso la famiglia e la salute, preparate tutta la documentazione necessaria per lunedì, Luna nuova in Ariete.

CAPRICORNO All’inizio di ogni primavera vi sentite un po' a disagio, ma poi entrate nell’ordine di idee e, dopo un notevole aumento di stress fisico, ritrovate la vostra combattività. Quanto dovrete lottare, con questa Venere in Ariete fino al 29 aprile! Però nel campo del lavoro avete sempre due ottime forze astrali, Saturno e Giove, in amore vi assiste il passionale Marte, Luna vi farà incontrare una persona del vostro passato.

ACQUARIO Chi dice che dovete restare in un ambiente ormai superato? Il mondo è pieno di opportunità per l’Acquario che cerca, che vuole, che sa. La nuova stagione si arricchisce con la splendida presenza di Venere in Ariete, fino al 29 aprile. Bellissima accanto a Mercurio e in sintonia con il potente Plutone-amore e anche occasioni fortunate per i vostri affari. P.S. Nel mondo arriverà un nuovo potente personaggio dell’Acquario.

PESCI Venere, la stella dell’amore lascia il segno, ma non vi dimentica, in Ariete sarà preziosa per le vostre questioni finanziarie, amministrative, legali. Anche le altre stelle annunciano il patrimonio personale in aumento. Un importante acquisto immobiliare da effettuare intorno al 15, 25 aprile e 8,15 maggio (sono giorni che sentiranno maggiormente la benefica influenza di Giove, auguri!).

Offese d’amore? Basta un po' di zucchero e la pillola va giù.