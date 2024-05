L'oroscopo del 5 maggio 2024 di Branko

ARIETE Una domenica da ricordare, come del resto tutta questa primavera, che vi riserva aspetti planetari di grande forza rinnovativa, troverete il pane per i vostri denti. La Luna nel vostro segno è in ottimo aspetto con Marte e Mercurio, intraprendente per gli affari, formidabile per creare nuove intese. Ricordate Alessandro il Grande: “I miei compagni avrebbero voluto tornare indietro, io no. Perché volevo vedere i confini del mondo”. Auguri.

TORO Ci può essere sempre un compromesso nel lavoro, che conviene accettare, ma non quando va contro le vostre idee, la vostra visione del futuro. Rompete con intese e collaborazioni che vi sfibrano anche psicologicamente. La fortuna è sempre con voi. Sono questi i giorni d’oro che tanto avete aspettato. Siete come i guaritori della foresta amazzonica, riuscite a trovare un rimedio per i problemi di tutti. Novità sentimentali se siete soli, nel matrimonio invece cercate di intuire in anticipo i pensieri del coniuge.

GEMELLI Altri significativi progressi nel campo pratico, tutte le novità in affari che si presentano sotto l’aspetto Luna-Mercurio-Marte sono positive e daranno frutti anche prima dell’inizio della vostra stagione, il 20. Investimenti o azioni nel ramo turistico-alberghiero. Una somma di denaro che arriva come un regalo, Marte suggerisce di agire con più intraprendenza in amore che è comunque splendido. Viaggi di ritorno, cautela.

Il grande bisogno d’amore può facilmente portarvi fuori strada. Le prime avvisaglie sono arrivate con Marte in Ariete, oggi è anche la Luna che mette strani pensieri in testa. Il sistema nervoso risente anche di Mercurio agitato, delicato per la forma fisica. Sotto il profilo pratico invita a prestare attenzione ai rapporti di lavoro, qualcosa di poco chiaro c’è nel vostro ambiente. Certo che è meglio non prendere decisioni, una piacevole sosta con il vostro amore.

LEONE Potete tranquillamente abbandonarvi alla sonnolenza fisica e mentale, la classica pigrizia del Leone sazio, per recuperare tutta l’energia che vi servirà la prossima settimana. È previsto un importante impegno di lavoro, con qualche scontro, dovuto alla Luna nuova, severissima, nel segno del Toro. Fino a domani pomeriggio si presenterà una novità dopo l’altra. La prova d’amore sarà vinta. Siete molto glamour.

VERGINE Ci sono momenti nel cielo astrale, di conseguenza nella nostra vita, che richiedono azioni immediate, decisioni rapide, cambiamenti fulminanti. Il “fulmine”, che scaglia Giove, significa fortuna. Riprendete l’aereo del futuro, siate più sicuri di voi stessi. Siete della Vergine, che è come dire “nati sotto il segno della perfezione”. Gli uomini dovrebbero amare di più le donne, le donne desiderare di più gli uomini.

BILANCIA Tre opposizioni in Ariete, aspetto che tocca la società, non è detto che debba per forza concludere qualcosa anche per voi, ma se voi stessi volete chiudere certe collaborazioni, fatelo adesso. Bisogna respirare la libertà. Siete voi che dovete mettervi davanti per primi, sfidare le situazioni, programmare le prossime azioni. L’uomo Bilancia sembra inaffidabile ma è fedele. Le giovani coppie nascondono un dolce segreto che sarà svelato dopo il 25.

SCORPIONE Si può assaporare qualche frutto del lavoro fatto nel recente periodo, ma il periodo è valido soprattutto per impostare nuove iniziative e nuove collaborazioni, visto che molti vecchi rapporti sono giunti all’esaurimento. Aspettatevi offerte curiose, insolite, originali. Esplode l’amore con grande potenza, impossibile non trovare due labbra da baciare. Incontri in posti di mare.

SAGITTARIO Positive sollecitazioni dall’esterno, influssi ottimi verso il settore del successo (leggere le previsioni per la Vergine) un contratto da sottoscrivere tra oggi e il giorno 8, giorni illuminati da una Luna infallibile. Voi innamorati suscitate tenerezza. Il volto cambia, l’espressione degli occhi sembra quella di un bambino che ha avuto il suo giocattolo. Non è affatto un giocattolo, quell’uomo che vi guarda; Venere regala una donna amante-generatrice.

CAPRICORNO Sempre quando Marte in Ariete si congiunge con la Luna, bisogna osservare cautela nella salute perché è un influsso che rende distratti, le donne non sanno camminare, i giovani sono spericolati. Viaggi faticosi non sono da consigliare, questioni bancarie da spostare a martedì-mercoledì, Luna nuova in Toro. Venere deliziosa anche per incontri con amici, rende più

bella e accogliente la vostra casa, già illuminata dal Sole.

ACQUARIO Questo cielo è cosparso di occasioni incredibili, felici per le persone che cercano amore. L’età non conta, quando Marte transita in Ariete, voi tutti diventate giovani “dentro”, ma in verità lo siete stati sempre. L’acquario vive nel futuro. Pensate come migliorare la famiglia, rapporti con fratelli e sorelle. Dite che avreste bisogno di più soldi? Sono in arrivo. Tutte le questioni legali saranno esaminate da Giove il 7,8.

PESCI Domenica dominata da Nettuno che porterà certamente almeno una buona occasione, un incontro a sorpresa, datevi da fare in previsione della interessantissima Luna nuova in Toro, martedì e mercoledì, che movimenterà i contatti e le finanze. Previsioni confermate dalla posizione di Giove che fa pensare anche all’arrivo del denaro attraverso le misteriose rotte della fortuna.

Amore luminoso come un antico faro sul mare, che guida le navi nel rientro in porto, felice.