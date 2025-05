Rifiuti umani

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'entra nulla. Ma noi, scusate, non l'abbiamo mai capito. Dove c@**o va il polistirolo?

Lo diciamo subito. Noi siamo fanatici della differenziata. Cui dedichiamo più tempo e attenzione che agli articoli che scriviamo. Gli avanzi di cibo qui, le bottiglie là, le pile scariche nel cassetto dove restano anni, i tappi di plastica in tasca per buttarli nella prima aiuola che incontriamo come personalissima forma di protesta contro l'Ue

Però, pur condividendo le nobili ragioni che giustificano la raccolta differenziata - recuperare risorse, ridurre l'inquinamento e dare qualcosa da fare ai mariti non possiamo non sentirci solidali con l'uomo da oggi, con Fleximan, uno dei nostri eroi civili che l'altra sera, esasperato dalle regole sempre più stringenti e numerose in materia, coperto da un lenzuolo come un fantasma, ha abbandonato in strada un sacchetto di spazzatura, violando i turni imposti dal Comune di Monreale. È stato immortalato dalle telecamere, individuato, multato e immaginiamo lapidato nel cortile della Municipale.

L'ambiente va protetto. Vero. Ma anche le nostre vite.

Lunedì carta, martedì vetro, mercoledì metalli (ma non acciaio), giovedì organico (gusci di cozza: sì o no?), venerdì plastica, sabato legno alla piattaforma ecologica e domenica i rifiuti vegetali; al mattino i medicinali, al pomeriggio i tessuti, alla sera solventi, vernici e toner A Roma quello che si vuole, quando si vuole, dove capita.

Sull'Italia aleggiano il fantasma del fascismo, quello dell'antisemitismo e ora quello della differenziata. E non sapremmo dire quale sia il peggiore.