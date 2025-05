Martina Carbonaro, l'ex fidanzato al gip: "Non mi voleva abbracciare e l'ho colpita"

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

" Ha rifiutato il mio abbraccio e l'ho colpita ". È quanto avrebbe dichiarato Alessio Tucci davanti al gip della procura di Napoli Nord nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo per l'omicidio dell'ex fidanzata Martina Carbonaro. Il 19enne, che si trova recluso nel carcere di Poggioreale, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere. Il giudice si è riservato la decisione sulla convalida o meno del fermo e sulla emisura cautelare da applicare.

Le chat cancellate

Secondo quanto apprende il Corriere della Sera da fonti investigative, Tucci avrebbe tentato di depistare le indagini. Subito dopo l'omicidio, che si sarebbe consumato la sera di lunedì 26 maggio, il 19enne è tornato a casa, ha fatto una doccia e poi è uscito con gli amici. Inoltre, prima di unirsi ai familiari di Martina per le ricerche, si sarebbe disfatto della t-shirt bianca, verosimilmente sporca di sangue della vittima, gettandola in un cestino della spazzatura. Non solo. Avrebbe cancellato anche le chat con l'ex fidanzatina e nascosto il cellulare della 14enne.

Il cadavere tra i rifiuti: "Forse era ancora viva"

Martina è stata uccisa con una pietra alla testa e poi seppellita sotto un cumulo di detriti all'interno di un edificio diroccato vicino all'ex stadio "Moccia" di Afragola.

Da una prima ricognizione medico legale sembra che le ferite siano state tali da provocare una copiosa emorragia, costringendo la vittima a una lenta e straziante agonia. Circostanza che, se fosse confermata, aprirebbe uno scenario ancor più agghiacciante: forse la 14enne era ancora viva, seppur agonizzante, quando Tucci l'ha abbandonata tra i rifiuti.