L'oroscopo del 9 febbraio 2024 di Branko

ARIETE Amicizie, raccomandazioni altrui, speranze. Questo il significato della Luna nuova in Acquario che apre un altro periodo di intensa attività, vincente grazie alla vostra intraprendenza e fiducia in voi stessi. Non escludiamo una nuova proposta di lavoro, scatto di carriera, un affare che si presenta ancora un po' complicato, ma che sarà conquistato entro fine di febbraio. Alla fine di un viaggio troverete rifugio per il vostro cuore pieno di amore e gelosia. Autorità.

TORO Avviene oggi un transito che può rivelarsi distruttivo per tutti i segni, Sole in Acquario quadrato a Urano nel vostro segno. Potete evitare sorprese sgradite lasciando libero lo spirito inquieto. Si inserisce anche Luna nuova che vi costringe a guardare da un’altra prospettiva gli altri e voi stessi. Ritagliatevi un angolo di cielo per la vostra felicità. Non avete bisogno di raccomandazioni in amore, che deve tornare quello di una volta: amore, così, semplicemente.

GEMELLI Eccezionale forma mentale e occasioni per un nuovo duraturo successo, questo l’annuncio di Luna nuova che nasce in Acquario accanto a Mercurio. Per molti di voi arriva la prima grande occasione del 2024, nella professione e affari, molto gratificati i giovani che studiano o cercano lavoro. Marte diventa un socio da un milione di dollari, ma voi stessi siete fabbri della vostra buona sorte che toccherà pure amore e matrimonio. Lontano, l’atmosfera è ancora più festosa.

CANCRO Vuole cambiare qualcosa (o qualcuno) questa Luna, che diventerà nuova nel segno dell’Acquario, influenza e sollecita un mutamento. Voi sapete cosa cambiare e dove intervenire, ma avete di sicuro bisogno dell’aiuto di persone esperte. Se siete soli avete molte possibilità di dare vita a una appassionata storia d’amore, sessualmente siete al top. Venere e Marte opposti al vostro segno, facilmente vi spingono verso terreni sconosciuti, pensateci prima.

LEONE Crisi immediata, non appena inizia il novilunio in Acquario, anche con le persone vicine, cercate di non esagerare. Vostro malgrado potreste essere coinvolti in situazioni confuse, in affari poco chiari, magari in discussioni anche nell’universo della parentela. Possibile minaccia di un contrasto con la legge. Di una sola persona non dovete dubitare: del vostro caro amore. Marte produce l’energia erotica che aspettate da tempo.

VERGINE Le belle cose del nuovo anno cominciano a presentarsi adesso, sotto la Luna nuova in Acquario, che apre tra oggi e domani la nuova stagione professionale. Particolarmente favorevole per chi lavora in proprio o per chi volesse iniziare un’attività autonoma, anche all’estero. Urano in Toro per voi è magnifico per improvvisi incontri d’amore e per qualche idea geniale. Marte accende un fuoco passionale anche nel matrimonio, clamorosi colpi di fulmine.

BILANCIA In Cina inizia oggi l’anno del Drago, segno ritenuto estremamente fortunato e destinato a un grande avvenire. In parte questa vitalità, virtù, brillantezza, entusiasmo…sarà dato anche a voi dalla Luna nuova in Acquario. Per il vostro segno, può diventare la festa della fortuna. Mercurio con la sua forza rinnovativa tocca la vita personale domestica, consente di creare qualcosa che durerà nel tempo. Atteggiamento amoroso e troppo borghese, più sesso!

SCORPIONE Nel lavoro controllate che sia tutto come viene detto e presentato, fidatevi più della fortuna di Venere che di certi collaboratori e superiori. Se avete responsabilità nei confronti di altri, seguite i dipendenti. Cautela richiesta da Luna nuova e Urano che possono provocare un calo improvviso del dinamismo, confondere le idee. Se vi sentite agitati rimandate decisioni pure in casa, tanto il disturbo lunare passa velocemente, come le incomprensioni in amore.

SAGITTARIO Capacità di pensiero, parenti stretti, atti scritti, contratti…tutto quanto riguarda la burocrazia e la legge è sotto la protezione di una, per voi, straordinaria Luna nuova nel segno dell’Acquario. Anche gli incontri che sembrano frivoli, superficiali, casuali non avvengono per caso e sono utili per la crescita professionale. Voi avete problemi nelle vecchie intese, non certo nei confronti delle nuove. Fermate chi vi interessa in amore, seguite i figli.

CAPRICORNO Una formidabile protezione astrale! Non siate però troppo ossessionati dal risultato immediato, dovete impostare sotto questa Luna nuova anche affari e progetti per aprile, quando Mercurio sarà contro. Giorno d’amore, incontri sexy, anche per gli over 50. Voi potete infatti contare sulla protezione magnifica di Giove che si occupa delle persone intorno ai 50 anni, e di Urano che rende giovani i nativi di 80 e più anni. Insomma, una nuova primavera!

ACQUARIO Nel segno la Luna più importante dell’anno, domani diventa nuova, chiude una fase di vita e ne apre un'altra. È chiaro che dovete ripartire dalla vita personale, famiglia, casa. Nello stesso tempo tocca registrare pure il complicato aspetto del Sole quadrato a Urano - è facile cadere nel gioco degli altri. La mèta che volete raggiungere deve essere chiara davanti ai vostri occhi. Siete famosi nello zodiaco per i vostri occhi, conquistate con un solo sguardo.

PESCI Questa Luna che cambia fase nel segno dell’Acquario sarà domenica in Pesci, porterà un’onda nuova e positiva per il lavoro, studio, professione e affari. Oggi cercate di creare un’atmosfera di cordialità con i collaboratori, i colleghi che sentite vicini, ma, se riuscite, un po' con tutte le persone. Sollecitate un finanziamento se serve per l’attività, investimenti nel ramo immobiliare. C’è ancora qualche paura in amore, ma fuggire non serve, vi troverà.